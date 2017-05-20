Шавкат Мирзиёев встретился с детьми из Узбекистана в турзоне «Аваза»

Кадр телеканала Altyn Asyr
Президент Шавкат Мирзиёев, 19 мая прибывший с рабочим визитом в Туркменистан, встретился с детьми из Узбекистана, отдыхающими в национальной туристической зоне «Аваза». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В начале мая в телефонном разговоре Шавката Мирзиёева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым руководитель соседней страны выразил готовность детских оздоровительных центров Каспийского побережья принять детей из Узбекистана.
Согласно предложению 100 детей из Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской и Хорезмской областей прибыли в детский оздоровительный центр «Даянч».
Шавкат Мирзиёев побеседовал с детьми об их впечатлениях от отдыха, дружеских отношениях со сверстниками из Туркменистана, ознакомился с созданными в оздоровительном центре условиями. Он также вручил детям подарки.
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