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Кадр телеканала Altyn Asyr

Шавкат Мирзиёев встретился с детьми из Узбекистана в турзоне «Аваза»

Шавкат Мирзиёев встретился с детьми из Узбекистана, отдыхающими в туристической зоне «Аваза».

Сегодня, 09:27   Политика  

Президент Шавкат Мирзиёев, 19 мая прибывший с рабочим визитом в Туркменистан, встретился с детьми из Узбекистана, отдыхающими в национальной туристической зоне «Аваза». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В начале мая в телефонном разговоре Шавката Мирзиёева с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым руководитель соседней страны выразил готовность детских оздоровительных центров Каспийского побережья принять детей из Узбекистана.

Согласно предложению 100 детей из Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской и Хорезмской областей прибыли в детский оздоровительный центр «Даянч».

Шавкат Мирзиёев побеседовал с детьми об их впечатлениях от отдыха, дружеских отношениях со сверстниками из Туркменистана, ознакомился с созданными в оздоровительном центре условиями. Он также вручил детям подарки.

Текст: «Газета.uz»      4 082
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