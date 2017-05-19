Samarqand Darvoza отмечает день рождения

21 мая ТРЦ Samarqand Darvoza исполняется 3 года, в честь чего администрация поделилась достижениями и приглашает всех в гости.

Самому крупному и посещаемому торгово-развлекательному центру столицы исполняется 3 года. Что же произошло за это время?

В ТРЦ Samarqand Darvoza работает крупный супермаркет сети Makro, единственная сеть магазинов с товарами для дома HomeMarket. Витрины бутиков и разнообразие брендов и ассортимента поражают воображение: здесь представлены ведущие узбекские и европейские бренды мужской, женской и детской одежды, аксессуаров, кожгалантереи, обуви, парфюмерии и косметики. Для прекрасной нежной половины человечества в ТРЦ работает салон красоты и нэйл-бар.

Здесь предлагают множество развлечений: кинотеатр, игровые автоматы, театр марионеток. По территории второго этажа проезжает детский экскурсионный поезд, который гудит, как настоящий. Здесь можно провести весь день с семьей, и никто не будет скучать: авторы продумали все, чтобы шопинг вместе с детьми из изнуряющего превратился в приятное, даже веселое семейное развлечение.

За три года в ТРЦ Samarqand Darvoza:

встретили 10 млн гостей;

приготовили более 800 тонн еды;

продали 431 единиц одежды;

показали 311 фильмов в кинотеатре;

подарили радость 122 тысячам детей;

открыли двери 198 магазинов;

7 раз помогли сделать предложение руки и сердца;

приняли на парковку более 750 тысяч машин;

провели 28 праздников;

воспроизвели 31 млн музыкальных композиций;

пригласили гостей более 2 млн раз через SMS.

В свой день рождения ТРЦ Samarqand Darvoza хочет сказать спасибо всем 10 млн гостей за их выбор. Администрация центра благодарна каждому посетителю, каждому замечанию, пожеланию и комментарию, каждой улыбке. Это помогает становиться лучше с каждым днем, чтобы помочь посетителям сделать посещение ТРЦ максимально удобным, полезным и веселым. Здесь чувствуют любовь, поддержку, заботу и неравнодушие гостей.

Ежедневно администрация прилагает все усилия, чтобы пребывание в ТРЦ было комфортным для посетителей. Эти люди остаются в тени, но без этого вклада гости не находились бы в безопасности, чистоте, прохладе летом и в тепле зимой. Каждый — артерия огромного организма, который старается работать стабильно и всегда поднимать планку.

Администрация благодарит всех своих партнеров за акции, конкурсы, мероприятия, живую и качественную музыку, за фотографии, видео. Говорит спасибо за помощь в осуществлении своих глобальных планов, за поддержку и веру в нее.

ТРЦ Samarqand Darvoza три года, а его любовь не знает времени, границ и срока годности. Здесь любят каждого и дорожат теплыми отношениями, взаимным уважением друг к другу и любовью. Три года — это мало, это только начало. Администрация выражает огромную благодарность каждому своему гостю.

21 мая ТРЦ Samarqand Darvoza справляет свой день рождения и приглашает всех в гости — будет много интересного.

Адрес: ул. Караташ, 5А.

Телефон: 205−00−55.

Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza

Instagram: @samdarvoza

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