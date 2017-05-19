Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан

Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в город Туркменбаши (Туркменистан).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 мая прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. В международном аэропорту Туркменбаши главу Узбекистана встретил заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, сообщило УзА.

На планируемых встречах будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также состоится обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

По итогам переговоров президентов планируется подписать ряд межправительственных, межведомственных и других документов, направленных на развитие сотрудничества в различных сферах.

В рамках визита ожидается также заключение пакета взаимовыгодных коммерческих контрактов и соглашений между представителями бизнес-кругов двух стран.

Президент Узбекистана посетит национальную туристическую зону «Аваза», где проходят санаторно-оздоровительное лечение дети из различных регионов Узбекистана, наиболее пострадавших от последствий Аральской экологической катастрофы.

Напомним, Шавкат Мирзиёев посещал Туркменистан с государственным визитом в начале марта.