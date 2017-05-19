РУ O`Z ЎЗ
19 мая, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: tdh.gov.tm

Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан

Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в город Туркменбаши (Туркменистан).

Сегодня, 20:48   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 мая прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. В международном аэропорту Туркменбаши главу Узбекистана встретил заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, сообщило УзА.

На планируемых встречах будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также состоится обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

По итогам переговоров президентов планируется подписать ряд межправительственных, межведомственных и других документов, направленных на развитие сотрудничества в различных сферах.

В рамках визита ожидается также заключение пакета взаимовыгодных коммерческих контрактов и соглашений между представителями бизнес-кругов двух стран.

Президент Узбекистана посетит национальную туристическую зону «Аваза», где проходят санаторно-оздоровительное лечение дети из различных регионов Узбекистана, наиболее пострадавших от последствий Аральской экологической катастрофы.

Напомним, Шавкат Мирзиёев посещал Туркменистан с государственным визитом в начале марта.

Текст: «Газета.uz»      1 318
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 20:20

Платежи для ботов в Telegram будут доступны и в Узбекистане

Сегодня, 20:14

Samarqand Darvoza отмечает день рождения

Сегодня, 20:08

Создана компания «Узбекгидроэнерго»

Сегодня, 20:00

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Сегодня, 15:53

Бокс: Uzbek Tigers сразятся с Cuba Domadores на Кубе

Сегодня, 15:18

Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Джулиана Ассанжа

Сегодня, 13:42

Ташкент Мечты: город для людей

Сегодня, 13:20

Ташкентцы ночью наблюдали в небе болид

Популярное

Ташкентцы ночью наблюдали в небе болид

Столичные автобусы оснастят вентиляторами

Минздрав: эпидемическая ситуация в Шахрихане стабилизирована

Массовое пищевое отравление произошло в Андижанской области