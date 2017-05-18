Поэтесса Халима Худойбердиева награждена орденом

Поэтесса Халима Худойбердиева указом Президента Шавката Мирзиёева награждена орденом «Эл-юрт хурмати».

Вручение награды состоялось на праздновании 70-летия Народной поэтессы Узбекистана в Национальной библиотеке имени Алишера Навои в среду, сообщило УзА.

Государственный советник Президента Хайриддин Султанов зачитал указ главы государства и торжественно вручил Халиме Худойбердиевой орден.

Награда присуждена «за многолетний плодотворный труд на пути развития национальной литературы, достойный вклад в повышение духовного потенциала молодого поколения, активное участие в общественной жизни страны».