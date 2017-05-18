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Халима Худойбердиева.

Фото: natlib.uz

Поэтесса Халима Худойбердиева награждена орденом

Указом Президента Народная поэтесса Халима Худойбердиева награждена орденом «Эл-юрт хурмати».

Сегодня, 10:31   Общество  

Поэтесса Халима Худойбердиева указом Президента Шавката Мирзиёева награждена орденом «Эл-юрт хурмати».

Вручение награды состоялось на праздновании 70-летия Народной поэтессы Узбекистана в Национальной библиотеке имени Алишера Навои в среду, сообщило УзА.

Государственный советник Президента Хайриддин Султанов зачитал указ главы государства и торжественно вручил Халиме Худойбердиевой орден.

Награда присуждена «за многолетний плодотворный труд на пути развития национальной литературы, достойный вклад в повышение духовного потенциала молодого поколения, активное участие в общественной жизни страны».

Текст: «Газета.uz»      783
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