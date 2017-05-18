Поэтесса Халима Худойбердиева награждена орденом

Халима Худойбердиева.
Фото: natlib.uz
Поэтесса Халима Худойбердиева указом Президента Шавката Мирзиёева награждена орденом «Эл-юрт хурмати».
Вручение награды состоялось на праздновании 70-летия Народной поэтессы Узбекистана в Национальной библиотеке имени Алишера Навои в среду, сообщило УзА.
Государственный советник Президента Хайриддин Султанов зачитал указ главы государства и торжественно вручил Халиме Худойбердиевой орден.
Награда присуждена «за многолетний плодотворный труд на пути развития национальной литературы, достойный вклад в повышение духовного потенциала молодого поколения, активное участие в общественной жизни страны».
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