Столичные автобусы оснастят вентиляторами

Все автобусы в Ташкенте будут оснащены вентиляторами. Такое решение принято на совещании в «Тошшахартрансхизмат».

Врио председателя правления «Тошшахартрансхизмат» Мирхосил Холматов 17 мая провел видеоселекторное совещание, на котором были заслушаны отчеты руководителей всех автобусных парков, входящих в компанию.

Как сообщила пресс-служба «Тошшахартрансхизмат», на совещании отмечалось, что за 5 дней из 10, отведенных на улучшение работы общественного транспорта столицы, заметных изменений не произошло.

Ряд директоров автопредприятий получили предупреждения, а заместителя директора 3-го автопарка было предложено уволить за невыполнение поставленных задач и снижение трудовой дисциплины в коллективе.

Предложение об освобождении от должности также прозвучало в отношении заместителя председателя «Тошшахартрансхизмат» по финансовым вопросам Мохира Валиева — за несвоевременное выполнение возложенных на него задач.

Мирхосил Холматов призвал каждого сотрудника к самоотверженной и честной работе для улучшения функционирования городского пассажирского транспорта.

Было сообщено, что по решению правительства из Германии закуплены оригинальные запчасти для автобусов Mercedes-Benz общей стоимостью 1,95 млн евро. Они будут использованы для ремонта простаивающего долгое время транспорта.

Для создания удобств для пассажиров и водителей в жаркое время года в каждом автобусе планируется установить по три вентилятора.