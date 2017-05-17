Качество сервисов Google для пользователей из Узбекистана улучшится

Ресурсы Google планируется кэшировать на серверах «Узбектелекома», что улучшит качество сервисов для пользователей в Узбекистане.

Национальный оператор телекоммуникаций «Узбектелеком» и компания Google Global Cache (GGC) на встрече 16 мая в Ташкенте договорились о сотрудничестве в улучшении качества сервисов Google для пользователей в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба «Узбектелекома».

Дэйв Шварц, ведущий технический эксперт по России и СНГ в штаб-квартире Google в Калифорнии, и Ян Клири, менеджер по связям с операторами для рынков Европы (в том числе России и СНГ), Ближнего Востока и Африки, рассказали о возможностях, которые даст установка оборудования GGC на технологической площадке «Узбектелекома».

Запуск CDN-узла (Content Delivery Network, сеть доставки контента) GGC на сети «Узбектелекома» даст возможность кэширования наиболее популярных ресурсов Google, что повысит качество сервисов Google для всех пользователей в Узбекистане.

«Узбектелеком» предоставляет доступ в интернет всем провайдерам страны через свой международный центр пакетной коммутации.