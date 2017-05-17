Шавкат Мирзиёев вновь посетит Туркменистан

В ходе рабочего визита в Туркменистан Шавкат Мирзиёев побывает в Туркменбаши и в национальной туристической зоне «Аваза».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 19−20 мая посетит с рабочим визитом Туркменистан, сообщило УзА.

В продолжение узбекско-туркменского диалога на высшем уровне, состоявшегося в ходе государственного визита главы Узбекистана в Туркменистан 6−7 марта, на встречах и переговорах в городе Туркменбаши будут обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также состоится обмен мнениями по региональной и международной повестке дня.

Президент Шавкат Мирзиёев посетит национальную туристическую зону «Аваза», где получают санаторно-оздоровительное лечение дети из различных регионов Узбекистана, наиболее пострадавших от последствий Аральской экологической катастрофы.

По итогам переговоров глав государств планируется подписать ряд межправительственных, межведомственных и других документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в различных сферах.

В рамках визита ожидается также заключение бизнес-кругами двух стран пакета взаимовыгодных коммерческих контрактов и соглашений.