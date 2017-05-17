Murad Buildings провели первый фестиваль настольного тенниса

14 мая, в ясный воскресный день, несколько сотен любителей настольного тенниса встретились на территории жилого комплекса Green City. Собрались они не просто так: именно здесь с легкой руки Murad Buildings были организованы фестиваль по настольному теннису, который очень любят в Узбекистане, и соревнование по данному виду спорта.

По всему участку Green City установили 20 теннисных столов, за которыми могли поиграть все желающие.

Кроме того, торговой маркой Murad Buildings при поддержке Федерации настольного тенниса Узбекистана был проведен турнир, в котором приняли участие порядка 256 игроков.

«Почему мы выбрали именно настольный теннис? Потому что в него может играть любой человек. Нашей целью было собрать как можно больше игроков-любителей и нам это удалось. В будущем мы планируем организовать турнир по шахматам. Мы планируем и в следующих тунирах создать условия для того, чтобы участвовать мог любой желающий», — рассказывает Мурад Назаров, основатель и руководитель Murad Buildings.

Среди 256 любителей в полуфинал прошли четыре самых сильных и удачливых игрока: Азизбек Мамасодиков, Зариф Бегулов, Умар Абдуллаев и Николай Кудрявцев. Уже на этапе полуфинала каждый из них знал, что стал обладателем смартфона Samsung Galaxy A5. Однако главной целью для каждого из них было чемпионство, ведь впереди ожидал приз, который сделает его героем своего двора или махалли.

В решающей схватке первенство одержал Азизбек Мамасодиков, который получит особенный приз. В махалле победителя на ТТЗ-4 организаторы возведут детскую площадку, такую же современную и красивую, как и в жилом комплексе Green City. Вот что говорит об этом сам чемпион:

«От коллеги я узнал, что Murad Buildings проводят турнир по настольному теннису. Так как я увлекаюсь этим видом спорта и часто играю с друзьями, решил зарегистрироваться.

Сказать честно, даже не думал, что могу стать победителем. А теперь я счастлив, что благодаря моей победе в родном массиве будет построена новая детская площадка. Это похоже на сон".

Хорошее настроение в этот день сопутствовало не только участникам соревнований, но и посетителям мероприятия. Яркое солнце, веселая музыка, смех детей, мастер-классы от тренеров сборной Узбекистана и дружеская атмосфера — все это сделало воскресный день незабываемым.

«На лицах посетителей улыбки, в глазах — радость. В действительности это все, чего желает Murad Buildings, — говорит Мурад Назаров. — Мы долгое время росли и учились. Место, где мы сегодня принимаем гостей — комплекс Green City — был одним из первых наших проектов. Сейчас, по прошествии нескольких лет, мы расширяем сферу деятельности и за пределы Ташкента.

Уже со следующего года мы начнем строить микрорайоны за пределами города. Внутри комплексов, помимо жилых домов Murad Buildings, будут возводиться поликлиники, спортивные площадки, супермаркеты и все, что может понадобиться нашим жителям.

Зачем это нужно? Мы хотим, чтобы жители домов могли наслаждаться всеми удобствами, не покидая пределы комплекса. Комфорт наших клиентов — первостепенная задача. В будущем надеемся проводить массовые мероприятия — такие, как сегодняшний турнир — и в загородных микрорайонах".

Murad Buildings приглашает всех принять участие в будущих мероприятиях и акциях.



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