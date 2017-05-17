Перераспределение полос радиочастот: в поисках компромисса

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и представители мобильных операторов Unitel (Beeline), Coscom (Ucell), Uzmobile и Universal Mobile Systems (UMS) прокомментировали решение о перераспределении полос радиочастот.

По решению Республиканского совета по радиочастотам от 31 марта полосы в диапазонах 900 / 1800 МГц перераспределяется поровну между четырьмя операторами, работающими в стандарте GSM.

Как сообщил на пресс-конференции в Международном пресс-клубе в среду и. о. министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов (на фото — в центре), эта мера направлена на расширение и совершенствование конкурентной среды в отрасли мобильной связи, а также предоставлении равных возможностей для операторов, в частности, в оказании услуг стандарта LTE (4G).

«Что нужно делать, если покрытие LTE составляет менее 1% в населенных пунктах Узбекистана? Нужно совершенствовать конкурентную среду. Проще говоря, есть широкая дорога, у вас небольшой грузовик третьего поколения, но кто-то занимает определенную часть дороги. Позади едут операторы четвертого поколения, но вы не уступаете им дорогу. Если открыть все дороги, то проехать смогут все, у кого хороший грузовик», — отметил и. о. министра.

Директор по внешним связям и коммуникациям Beeline и генеральный директор СП Buzton Ораз Абдуразаков выразил обеспокоенность принятым решением, которое, по мнению компании, может негативно повлиять на качество услуг.

«Спектр распределяется от нас, поскольку мы имеем самый большой набор частот, в пользу трех других компаний. У наших специалистов как внутри компании, так и в штаб-квартире, возник ряд вопросов. Они основаны на наших переживаниях по поводу 9,5 миллиона абонентов, чтобы эта ситуация не повлияла на качество и уровень сервиса», — сказал он.

Для обсуждения решения в Мининфокоме создана рабочая группа. Первое заседание прошло под руководством заместителя министра Умиджона Аъламова 16 мая, следующее состоится 18 мая. «В рамках этой группы мы обсуждаем дорожную карту: как это произойдет. Есть понимание, что, возможно, это будет географический переход от области к области, может не хватить времени, но регулятор выражает готовность идти навстречу и достигать компромисс в части сроков. Завтра мы соберемся, и все четыре оператора предоставят свои предложения», — сообщил он.

Ведущий специалист по корпоративным коммуникациям Ucell Камола Икрамова считает, что решение Республиканского совета создаст «новые возможности» для каждого мобильного оператора в доведении сети до населенных пунктов: «Конечно, это новая возможность для нас проникнуть в каждый дом, в каждую семью. Поэтому мы также готовим свое предложение. В ближайшие дни наша компания озвучит его».

Генеральный директор Universal Mobile Systems Сражиддин Фахрутдинов сообщил о технической готовности компании к перераспределению полос радиочастот.

«По этому вопросу в нашей компании ведутся соответствующие работы. Технически мы готовы к перераспределению полос радиочастот, мы можем увеличить емкость в четыре раза без дополнительных капитальных затрат. После перераспределения мы сможем внедрить стандарт LTE и в областях», — отметил он.

Директор Uzmobile Владимир Кравченко также отметил, что решение предоставляет операторам «новые возможности» для покрытия сетью стандарта 4G все регионы страны. «Это даст большой импульс для конкуренции. Конечно, на некоторые компании это может оказать негативное воздействие, но нужно правильно понимать, что эти меры направлены на повышение конкуренции, на развитие отрасли мобильной связи», — подчеркнул он.

Ораз Абдуразаков сообщил, что Beeline намерен опротестовать решение Республиканского совета в Ташкентском городском хозяйственном суде, но рассмотрение дела было отложено до 23 мая по обоюдному решению сторон.

«Есть ли законодательное основание для перераспределения, выяснится в ходе судебного разбирательства, если не будет достигнуто внесудебное мировое соглашение. Мы надеемся достичь соглашения вне суда, это было бы наиболее приемлемым вариантом. Мы хотим, чтобы абоненты не почувствовали ухудшения связи», — отметил он.

По словам Ораза Абдуразакова, в августе было переподписано лицензионное соглашение, по которому право на использование компанией Unitel радиочастот было продлено на 15 лет. В соглашении были прописаны основания, при которых можно перераспределить частоты: неиспользования спектра, нарушение лицензионного соглашения. «Мы — за поиск компромиссного решения, которое устроит всех и будет максимально приемлемым».

Отвечая на вопрос, как Beeline получил наибольшее количество частот, Ораз Абдуразаков отметил, что в свое время группа «ВымпелКом» приобрела не только Unitel, но и другие GSM-операторы — Buztel и Uzmacom. «Они были ценными не с точки зрения количества абонентов, а с точки зрения радиочастотного ресурса», — пояснил он.

«В дальнейшем радиочастотный ресурс был перераспределен в 2012 году между компаниями, оставшимися на рынке, поскольку был мощный переток абонентов. Чтобы их качественно обслужить, нужно было не только ставить базовые станции в большом количестве. Нужен был более широкий спектр радиочастотного ресурса», — подчеркнул представитель Beeline.