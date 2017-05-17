Минздрав: эпидемическая ситуация в Шахрихане стабилизирована

Шахриханский район, где произошло массовое отравление мороженым, посетили замминистра здравоохранения, руководители НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии и другие специалисты.

Мороженое, ставшее причиной массового отравления в Андижанской области, изготавливалось и продавалось без соблюдения санитарных норм, сообщили «Газете.uz» в информационной службе Министерства здравоохранения Узбекистана.



Фрезерное мороженое в кафе «Макс» на ул. Амира Темура в Шахриханском районном центре продавал индивидуальный предприниматель Жахонгирмирзо Бултирбоев. Цех по подготовке смеси для мороженого он организовал в собственном доме в Андижане без соответствующих разрешительных документов.

В ходе подготовки продукта не соблюдались нормы санитарии. Из дома в кафе готовая продукция доставлялась в не предназначенной для продуктов питания пластмассовой посуде. Для мытья и обезвреживания посуды для временного хранения мороженой смеси, помещений четырех фрезерных установок и их частей не были созданы условия, не использовались средства дезинфекции, говорится в сообщении Миздрава.

Предприниматель не имел документов, гарантирующих безопасность при подготовке мороженой смеси. В производстве продукции использовалось сырье с неизвестной датой изготовления и сроком годности. Четверо рабочих кафе не проходили медицинский осмотр.

Эпидемическую ситуацию на месте изучили заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Сайдмурод Сайдалиев, директор Научно-исследовательского института вирусологии Эркин Мусабаев, директор НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний Абдурашид Абдушукуров и ряд специалистов Минздрава.

15 мая с 14:30 по 22:00 в отделения Шахриханского районного медицинского объединения за помощью обратились 186 человек с признаками тошноты, рвоты, головной боли и температуры, почувствовавшие недомогание и слабость. В беседе со специалистами пациенты связали ухудшение состояния здоровья с употреблением фрезерного мороженого 14 мая в кафе «Макс».

Состояние четверых граждан оценивалось как среднее. Они были размещены в отделение реанимации, а после улучшения состояния их в тот же день переместили в общее отделение. Состояние здоровья остальных пациентов оценивалось как легкое, им была оказана медпомощь в общих палатах.

По состоянию на 17:00 часов 17 мая в больнице лежат 33 пациента, все они находятся под контролем врачей. Специалисты оценивают состояние граждан как стабилизирующееся. Больница и ее отделения обеспечены необходимыми лекарствами, инфузионными растворами, одноразовыми шприцами и системами.

Эпидемическая ситуация в Шахриханском районе взята под строгий контроль и стабилизирована, подчеркнули в Министерстве здравоохранения.