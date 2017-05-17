Ахадбек Хайдаров назначен замминистра финансов

Ахадбек Хайдаров, работавший председателем «Микрокредитбанка», стал заместителем министра финансов.

Ахадбек Хайдаров назначен заместителем министра финансов Узбекистана. Постановление об этом подписал Президент, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Ахадбек Хайдаров будет курировать вопросы финансирования социальной сферы, науки, органов управления и деятельность внебюджетного Пенсионного фонда.

До назначения на данную должность Ахадбек Хайдаров (1971 года рождения) работал председателем правления «Микрокредитбанка».