Ахадбек Хайдаров назначен замминистра финансов

Ахадбек Хайдаров.
Фото: UzReport
Ахадбек Хайдаров назначен заместителем министра финансов Узбекистана. Постановление об этом подписал Президент, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Ахадбек Хайдаров будет курировать вопросы финансирования социальной сферы, науки, органов управления и деятельность внебюджетного Пенсионного фонда.
До назначения на данную должность Ахадбек Хайдаров (1971 года рождения) работал председателем правления «Микрокредитбанка».
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