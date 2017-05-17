РУ O`Z ЎЗ
17 мая, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Ахадбек Хайдаров.

Фото: UzReport

Ахадбек Хайдаров назначен замминистра финансов

Ахадбек Хайдаров, работавший председателем «Микрокредитбанка», стал заместителем министра финансов.

Сегодня, 11:09   Политика  

Ахадбек Хайдаров назначен заместителем министра финансов Узбекистана. Постановление об этом подписал Президент, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Ахадбек Хайдаров будет курировать вопросы финансирования социальной сферы, науки, органов управления и деятельность внебюджетного Пенсионного фонда.

До назначения на данную должность Ахадбек Хайдаров (1971 года рождения) работал председателем правления «Микрокредитбанка».

Текст: «Газета.uz»      1 901
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 10:44

Президент начал поездку по Сырдарьинской области

Сегодня, 10:00

Murad Buildings провели первый фестиваль настольного тенниса

Вчера, 20:56

Автобусы Ташкента будут работать до полуночи?

Вчера, 19:51

Хива и Шахрисабз стали городами областного подчинения

Вчера, 17:17

Toyota планирует выпустить летающий автомобиль

Вчера, 16:11

В руководстве «Тошшахартрансхизмат» произошли изменения

Вчера, 16:00

Украина запретила доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники»

Вчера, 13:06

Холодильники Avalon — современные технологии в Узбекистане

Популярное

Новые водительские удостоверения: форма меняется, а содержание?

Исламские игры солидарности: Узбекистан завоевал 30 медалей

Шавкат Мирзиёев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Автобусы Ташкента будут работать до полуночи?