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Массовое пищевое отравление произошло в Андижанской области

186 человек были госпитализированы в связи с пищевым отравлением в Андижанской области 15 мая.

Сегодня, 16:22   Общество  

Массовое отравление произошло в Андижанской области. Как сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, 15 мая в течение дня в Центральную районную больницу Шахриханского района с симптомами пищевого отравления (тошнота, рвота, понос) обратились 212 человек.

Из них 186 были госпитализированы в различные отделения больницы с предварительным диагнозом «Пищевая токсикоинфекция. Острый гастроэнтерит».

Всем пострадавшим оказана необходимая квалифицированная медицинская помощь. К 8:00 часам 17 мая 153 человека выписаны домой. 33 госпитализированных в настоящее время продолжают лечение в стационарных условиях, состояние их здоровья постепенно улучшается, отмечают в МЧС.

Все пострадавшие в течение суток перед отравлением употребляли мороженое, купленное в торговой точке «Макс», расположенной в центре Шахрихана и принадлежащей частному предпринимателю Р. Рахимову.

В целях выяснения обстоятельств массового пищевого отравления и оказания необходимой консультативной помощи в Шахриханском районе с 15 мая работает группа специалистов Министерства здравоохранения во главе с Главным государственным санитарным врачом — заместителем министра здравоохранения Сайдмуродом Сайдалиевым.

Специалисты Шахриханского центра Госсанэпиднадзора взяли образцы проб мороженого и водоисточников района на бактериологическое и химическое исследование.

Эпидемиологическая ситуация в Шахриханском районе взята под контроль. В результате проведенных подворных обходов других лиц с признаками пищевого отравления не выявлено.

В целях координации проводимых на месте профилактических мер в Шахриханском районе работает группа специалистов МЧС и хокимията Андижанской области.

Отдел внутренних дел Шахриханского района ведет расследование причин произошедшего.

Текст: «Газета.uz»      4 981

Комментарии

  • Ильнур Османов 17 мая 2017 17:05

    Угу! это плохо..


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