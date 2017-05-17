Для лицеев, колледжей и вузов приняты требования по безопасности помещений

Правительство утвердило общий технический регламент о безопасности учебных помещений лицеев, колледжей и вузов.

Кабинет Министров Узбекистана постановлением от 10 мая утвердил Общий технический регламент о безопасности учебных помещений средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждений.

Технический регламент предназначен для предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье обучающихся вредных факторов, возникающих внутри учебных помещений и вне здания. Он распространяется только на аудитории, лабораторные кабинеты, учебные мастерские, читальные залы библиотек, компьютерные залы информационно-ресурсных центров и спортивные залы.

В соответствии с документом, учебные помещения или их отдельные элементы в процессе эксплуатации должны обеспечивать безопасность жизнедеятельности и сохранность имущества, соответствовать требованиям проектной и нормативно-технической документации по надежности, прочности, долговечности, устойчивости к деформациям, санитарным правилам и нормам, а также обладать ремонтопригодностью.

Регламентом устанавливаются параметры микроклимата учебных помещений, требования к строительным и отделочным материалам, цветам красок, использованию растений, показателям освещенности, уровня внешнего шума.

Установлены нормативные площади учебных помещений на одного обучающегося, а также требования к теплоснабжению, отоплению, вентиляции, водоснабжению и канализации.

Все учебные помещения, согласно регламенту, должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (кроме помещений с установками автоматического пожаротушения).



Регламент будет введен в действие через шесть месяцев.

