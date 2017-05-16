Хива и Шахрисабз стали городами областного подчинения

Включение Хивы и Шахрисабза в перечень городов областного подчинения направлено на увеличение их туристического потенциала.

Города Хива (Хорезмская область) и Шахрисабз (Кашкадарьинская область) включены в перечень городов областного подчинения. Постановление об этом на заседании 16 мая приняла Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана.

Ранее Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездок в указанные области давал поручения преобразовать Хиву и Шахрисабз в самостоятельные административные единицы и включить их в перечень городов областного подчинения.

Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, изменение позволят значительно увеличить туристический потенциал этих древнейших городов мирового значения.