Хива и Шахрисабз стали городами областного подчинения

Хива.
Фото: xorazm.uz
Города Хива (Хорезмская область) и Шахрисабз (Кашкадарьинская область) включены в перечень городов областного подчинения. Постановление об этом на заседании 16 мая приняла Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана.
Ранее Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездок в указанные области давал поручения преобразовать Хиву и Шахрисабз в самостоятельные административные единицы и включить их в перечень городов областного подчинения.
Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, изменение позволят значительно увеличить туристический потенциал этих древнейших городов мирового значения.
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