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Ян Гейл.

Фото: Википедия

Ташкент пригласил всемирно известного архитектора Яна Гейла

В Ташкент прибыл всемирно известный архитектор и консультант по городскому дизайну Ян Гейл.

Сегодня, 12:45   Общество  

В Ташкент во вторник прибыл всемирно известный датский архитектор и консультант по городскому дизайну Ян Гейл, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията столицы. Четырехдневный визит, в ходе которого Гейл также посетит Самарканд, организован по решению правительства Узбекистана.

Признанный эксперт по планированию общественных пространств и улучшению качества жизни в городах ознакомится с Ташкентом для подготовки рекомендаций для столичных властей. Он также проведет семинар-тренинг о современной мировой архитектуре.

За свою 50-летнюю деятельность профессор Ян Гейл оказал существенное влияние на создание в городах привлекательных и удобных для людей пространств. Он является обладателем многочисленных премий за проекты перестройки улиц и общественных пространств в Нью-Йорке, Копенгагене, Сиднее, Лондоне, Мельбурне и других городах.

В 1971 году была издана книга Яна Гейла «Жизнь между зданиями» (Livet mellem husene). По данным Википедии, он выступает за разумный и простой подход к улучшению городских форм: систематическое документирование городского пространства, постепенные улучшения и снова документирование.

В книге «Общественные места. Общественная жизнь» (Public Spaces, Public Life) Ян Гейл описывает, как такие постепенные улучшения превратили Копенгаген из автомобильного города в пешеходный за 40 лет. Пешеходная улица Стрёгет в Копенгагене — самая длинная торговая пешеходная зона в Европе — главным образом стала таковой в результате работы Яна Гейла.

В 2004 году по заказу муниципального органа Transport for London («Транспорт для Лондона») Ян Гейл провел исследования по качеству общественной сферы в Лондоне. В 2007 году он был нанят Департаментом транспорта Нью-Йорка для изменения улиц этого мегаполиса, чтобы улучшить жизнь для пешеходов и велосипедистов.

Ян Гейл разработал рекомендации по гуманизации общественных пространств Нью-Йорка, Лондона и Москвы. В 2015 году был приглашен акиматом Алматы для кардинального изменения облика города.

Текст: «Газета.uz»      664
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