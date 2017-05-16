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Фото: ГУВД Ташкента

Эвакуацию в ТЦ Samarqand Darvoza вызвало ложное сообщение

Телефонное хулиганство стало причиной эвакуации посетителей торгового центра Samarqand Darvoza.

Сегодня, 12:42   Общество  

Экстренную эвакуацию посетителей из торгового центра Samarqand Darvoza 14 мая повлекло телефонное хулиганство, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Уроженка Ташкентской области 1998 года рождения позвонила в службу «102» и сообщила, что услышала разговор двух женщин, одетых в хиджабы, о закладе взрывного устройства (бомбы) в здании Samarqand Darvoza. Звонок, как отметили в ГУВД, был совершен из хулиганских побуждений.

Выехавшие на место следственно-оперативная группа Шайхантахурского РУВД, службы ГУВД Ташкента и МВД Узбекистана экстренно эвакуировали граждан. После осмотра места происшествия никаких взрывных устройств не было выявлено.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что гражданка, введя в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, дала ложное сообщение, тем самым нанеся торговому центру материальный ущерб в значительном размере.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 277 Уголовного кодекса Узбекистана («Хулиганство»). Сейчас проводятся следственные действия.

Текст: «Газета.uz»      499
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