Впервые за последние 20 лет в Таджикистане прошли Дни культуры Узбекистана.

Дни культуры Узбекистана прошли в Таджикистане 10−12 мая. Как отмечают таджикские СМИ, в последний раз такое мероприятие происходило в стране в 1997 году.

В состав делегации вошли 55 артистов и музыкантов, сообщило информационное агентство Asia-Plus со ссылкой на Министерство культуры Таджикистана. Среди них — народные артисты Узбекистана Гуломжон Якубов и Махмуд Номозов, заслуженный артист Узбекистана Собиржон Муминов, певица Севинч Муминова, лауреаты премии «Нихол» и государственный ансамбль песни и танца «Узбекистан».



В Государственном академическом театре оперы и балета имени Айни прошла фотовыставка «Современный Узбекистан». Таджикским зрителям также были показали фильмы «Отец» и «Сказка луноликой девушки».

Центральными мероприятиями Дней культуры Узбекистана стали концерты в Душанбе, Кургантюбе и Турсунзаде. Артисты из Узбекистана исполняли песни на узбекском и таджикском языках.

«К сожалению, ранее была снята традиция проведения взаимных дней культуры, и теперь она вновь возрождается. В будущем году мы планируем провести дни таджикской культуры в Узбекистане», — цитирует Tajikistan Times министра культуры Таджикистана Шамсиддина Орумбекзоду.