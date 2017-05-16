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Туристическая зона “Аваза“.

Фото: ashgabat2017.gov.tm

Дети из Узбекистана отдыхают на туркменском побережье Каспийского моря

Около 100 школьников из разных регионов Узбекистана прибыли на летний отдых в Туркменистан.

Сегодня, 10:47   Общество  

Группа детей из Узбекистана — всего около 100 человек — прибыли на летний отдых в Национальную туристическую зону Туркменистана «Аваза». Об этом сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Делегация, возглавляемая заместителем премьер-министра Узбекистана — председателем Комитета женщин Танзилой Нарбаевой прибыла по приглашению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Оно было озвучено в начале мая в телефонном разговоре с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как отмечает TDH, тогда туркменский лидер сказал, что детские оздоровительные центры, коттеджные комплексы и фешенебельные отели на экологически чистом туркменском побережье Каспия готовы принять школьников из Узбекистана на отдых.

Ребят из Бухары, Навои, Хорезма и Каракалпакстана разместили в детском оздоровительном центре «Даянч». За время отдыха гостей Авазы ожидают экскурсии по курорту, культурные и спортивные мероприятия, соревнования по легкой атлетике и плаванию, конкурсы, викторины, литературные вечера и походы.

Школьники из Узбекистана пробудут в Авазе до 25 мая.

Текст: «Газета.uz»      1 197
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