Avalon представляет в Узбекистане современные, инновационные, высокотехнологичные холодильники. Avalon — это бытовая техника премиум-класса, созданная для комфорта и удобства. Это техника, которая отличается высокой функциональностью и практичностью. Продуманная до мелочей как изнутри, так и снаружи, бытовая техника Avalon объединяет в себе передовые технологии и элегантный дизайн, который органично впишется в интерьер современной кухни, подчеркивая изысканный вкус своего владельца.

Особое внимание внешнему дизайну было отведено и при создании линейки холодильников Avalon. C первого же взгляда холодильники Avalon впечатляют своим внешним видом. Ценителей лаконичности привлекут модели из нержавеющей стали, в то время как любители эстетической красоты оценят модели, выполненные из черного стекла с сенсорной интеллектуальной панелью управления.

Широкий ассортимент холодильников Avalon позволяет подобрать подходящую модель для семей с разными потребностями. В зависимости от модели, объем холодильников Avalon варьируется от 432 до 610 литров. Такого объема будет вполне достаточно для больших семей из 5 и более человек.

Технологи Avalon при создании холодильников использовали эффективные и современные технологии. Именно поэтому холодильники Avalon собрали в себе целый ряд преимуществ и полезных функций, которые обеспечат не только долгое, но и безопасное хранение продуктов, сохраняя при этом всю их пользу.

Чтобы надолго сохранить всю пользу и свежесть продуктов в холодильниках Avalon используется технология охлаждения Multi Air Flow, которая обеспечивает равномерное распределение охлажденного воздуха по всему холодильнику. Благодаря этому в холодильной камере все время поддерживается нужный уровень температуры и влажности, а это значит, что продукты будут храниться дольше, чем в обычных холодильниках.

Еще одна особенность холодильников Avalon — это технология Twin Cooling System, которая обеспечивает охлаждение холодильной и морозильной камеры отдельно друг от друга. Это, в свою очередь, позволяет поддерживать оптимальные температурные условия хранения для каждой камеры по отдельности.

И на этом преимущества холодильников Avalon не заканчиваются. Еще одна эффективная задумка разработчиков — это использование технологии My Fresh Choice. Зона My Fresh Choice — это независимый контейнер в морозильной камере, внутри которого можно выбрать один из трех режимов заморозки: от легкой (-5°С), средней (-12°С) до глубокой (-18°С) заморозки.



Технология Nano Fresh в холодильниках Avalon отвечает за здоровье всей семьи. Использование этой технологии позволяет устранить бактерии в морозильной камере и предотвращает их дальнейшее появление.

Таким образом, холодильники Avalon собрали в себе высокие технологии для того, чтобы сохранить всю свежесть и пользу продуктов для всех членов семьи и близких.

Avalon предоставляет 3 года гарантии на всю технику, которая включает в себя стиральные машины, кондиционеры, кухонные вытяжки, холодильники, посудомоечные машины и встраиваемую кухонную технику. Более того, в существующих сервисных центрах можно всегда получить необходимую помощь и консультацию профессиональных специалистов.

Приобретая технику, нужно выбирать качество и надежность. Avalon — это выбор, в котором сложно ошибиться.

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