Ташкент развивает сотрудничество с Шымкентом

12−13 мая в Шымкенте (Южно-Казахстанская область, ЮКО) прошла первая выставка товаропроизводителей Ташкента, сообщили «Газете.uz» в информационной службе хокимията столицы.

Более 150 предприятий Ташкента представили более 1000 видов продукции различных отраслей промышленности, в том числе машиностроительной и электротехнической, металлургической и химической, легкой и пищевой, мебельной и промышленности строительных материалов, а также широкий спектр потребительских товаров.

Выставку посетили более 5000 предпринимателей ЮКО. Объем заключенных контрактов и протоколов намерений на экспорт продукции ташкентских предприятий превысил 18 млн долларов США.

В ходе визита был подписан меморандум о сотрудничестве между акиматом Шымкента и хокимиятом Ташкента. Документ, помимо прочего, предусматривает открытие в казахстанском городе торгового дома Ташкента и развитие торгово-экономических и культурных связей между городами.

Состоялись концерты ташкентских артистов и фестиваль узбекской кухни, на котором лучшие повара Ташкента угостили жителей Южно-Казахстанкой области блюдами национальной кухни.

Хокимият столицы Узбекистана планирует провести аналогичные выставки в Алматы (Казахстан), Оше (Кыргызстан) и Ашхабаде (Туркменистан).