Экс-послы в Великобритании и Южной Корее стали сенаторами

Центральная избирательная комиссия Узбекистана 15 мая зарегистрировала Алишера Курманова и Ботиржона Асадова членами Сената Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба МИДа со ссылкой на ЦИК.

Соответствующее постановление ЦИК было принято на основании протоколов совместных заседаний депутатов представительных органов по выборам членов Сената вместо выбывших, проведенных 13 мая в Сырдарьинской и Ташкентской областях.

Алишер Курманов ранее работал послом Узбекистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а Ботиржон Асадов — послом Узбекистана в Республике Корея.