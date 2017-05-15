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Ботиржон Асадов (слева) и Алишер Курманов.

Фото: blog.daum.net, wtimes.kr

Экс-послы в Великобритании и Южной Корее стали сенаторами

Алишер Курманов и Ботиржон Асадов избраны членами Сената Олий Мажлиса.

Сегодня, 19:30   Политика  

Центральная избирательная комиссия Узбекистана 15 мая зарегистрировала Алишера Курманова и Ботиржона Асадова членами Сената Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба МИДа со ссылкой на ЦИК.

Соответствующее постановление ЦИК было принято на основании протоколов совместных заседаний депутатов представительных органов по выборам членов Сената вместо выбывших, проведенных 13 мая в Сырдарьинской и Ташкентской областях.

Алишер Курманов ранее работал послом Узбекистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а Ботиржон Асадов — послом Узбекистана в Республике Корея.

Текст: «Газета.uz»      1 041
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