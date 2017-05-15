Mail.Ru Group провела презентацию на вечеринке у Digital Panda

10 мая на летней площадке Cinzzano Terazza прошла вечеринка маркетингового агентства Digital Panda. Digital Panda занимается продвижением брендов в интернет-пространстве и предоставляет своим клиентам эксклюзивный доступ к рекламным площадкам mail.ru и ok.ru.

Главным гостем вечеринки была российская компания Mail.ru Group, которая презентовала представителям крупных компаний Узбекистана рекламные возможности своих ресурсов.

Задолго до самого мероприятия гости получили пригласительные со словами «Больше, чем просто вечеринка». Обещание было выполнено: гости не только повеселились, но и ознакомились с актуальной статистикой в сфере digital-рекламы. Представители компании Mail.ru Group — Екатерина Ерошенко (руководитель группы по работе с зарубежными партнерами) и Александр Конев (руководитель отдела по работе с клиентами), провели презентацию возможностей площадок mail.ru и ok.ru.

«Главной целью мероприятия было подарить приятный вечер партнерам и клиентам, собрать их всех вместе, пообщаться и поделиться своими идеями. Ведь все знакомы друг с другом, но редко встречаются в одном месте», — отметила Рушана Максумова, директор Digital Panda.

Александр Конев, руководитель отдела по работе с клиентами в компании Mail.ru Group: «В Узбекистане я уже третий раз и каждый раз посещаю эту страну с огромным удовольствием. Тут всегда встречают с теплом и по-семейному, приятно общаться и помогать людям, которые видят будущее в интернет-технологиях и стараются развивать их. Для россиян такой формат мероприятия непривычен. Встреча гостей для общения в неформальной обстановке позволяет обсудить не только прямые вопросы по бизнесу, но и поговорить на темы, которые касаются узбекского рынка».

Екатерина Ерошенко, руководитель группы по работе с зарубежными партнерами компании Mail.ru Group: «В Узбекистане я в первый раз, и мои первые эмоции связаны с теплым климатом. Когда я улетала из Москвы, там шел снег, здесь же теплый южный ветер, потрясающий аромат и главное — очень теплые, добрые и открытые люди. Ташкентцы отличаются своей душевной теплотой — и это нельзя не заметить. В Москве сильно разделяют бизнес и отдых, а тут прекрасно сочетается и то, и другое. Я вижу большую заслугу наших партнеров и организаторов вечера Digital Panda, которые продумали все до мелочей и к тому же организовали мероприятие такого масштаба».

Завершил деловую часть вечера основатель Digital Panda Сардор Джураев, пожелав всем хорошего вечера и приятного отдыха.

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