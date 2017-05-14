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Фото: kremlin.ru

Шавкат Мирзиёев участвует в форуме «Один пояс, один путь»

Президент Узбекистана в числе руководителей около 30 стран участвует в форуме «Один пояс, один путь» в Пекине.

Сегодня, 14:28   Политика  

В Пекине 14 мая начался международный форум «Один пояс, один путь». В нем участвует Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает УзА.

Проект «Один пояс, один путь», основным инициатором которого выступает Китай, предусматривает формирование и продвижение новых моделей международного сотрудничества и развития, а также укрепление существующих механизмов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Участие Узбекистана имеет очень важное значение для проекта. Страна, находящаяся в центре Великого шелкового пути, издавна занимала важное место в укреплении межгосударственных торгово-экономических и культурных связей.

Основная цель пекинского форума — продвижение и продолжение тенденций развития на маршруте Великого шелкового пути, разработка новых механизмов экономического сотрудничества, стимулирование экономического прогресса вовлеченных государств, укрепление культурных связей между цивилизациями, а также содействии миру и устойчивому развитию.

В форуме участвуют главы государств и правительств около 30 стран, а также представители почти 130 стран. Среди участников — генеральный секретарь ООН, президент Всемирного банка и представители других международных организаций.

Форум открыл Председатель КНР Си Цзиньпин. Он охарактеризовал дух Шелкового пути как «ценнейшее наследие человеческой цивилизации». «Древний Шелковый путь, протянувшийся на десять тысяч ли, на протяжении тысячелетия способствовал формированию духа Шелкового пути, — заявил он. — Мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, заимствование друг у друга и взаимная выгода — таков стержень этого духа Шелкового пути».

Текст: «Газета.uz»      2 668
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