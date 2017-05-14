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Фото: Федерация велоспорта

Свыше 1500 человек приняли участие в женском велотуре

Велотур «Здоровая женщина — здоровое поколение» состоялся в Ташкенте в субботу.

Сегодня, 11:15   Спорт  

Женский велотур «Здоровая женщина — здоровое поколение», приуроченный ко Всемирному дню семьи, состоялся в Ташкенте 13 мая.

Как сообщили «Газете.uz» в Федерации велоспорта Узбекистана, в велогонке протяженностью 5 км состязались 1577 участниц, которые были распределены в три возрастные категории: 18−30 лет, 31−45 и от 45 лет.

В группе 18−30 лет победу одержала Алена Ширкалова. Вторые места заняли Адолат Сотволдиева и Махлие Нуркиева. «Бронзы» удостоились Хилола Дильмурадова, Галина Е и Дильдора Сафиева.

Среди участниц в возрасте 31−45 лет выиграла Ольга Добрышева. Следом идут Ольга Шаталова, Шохиста Содикова и Евгения Иратова, Хулкар Абдужапарова, Светлана Апсетова.

В категории от 45 лет лучшей стала Светлана Исаева. Вторыми финишировали Светлана Ширкаева и Дильфуза Аллаерова. Третьи места заняли Фирдаус Деминская, Алёна Полякова и Гульчехра Периткулова.

Текст: «Газета.uz»      409
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