Бокс: Uzbek Tigers и Cuba Domadores встретятся в Самарканде

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Полупрофессиональная боксерская команда Uzbek Tigers в ¼ финала Всемирной боксерской серии (WSB) проведет матчевую встречу с двукратным победителем турнира — Cuba Domadores. Первые пять поединков состоятся 13 мая в Самарканде, ответные — 19 мая в Гаване, сообщается на сайте WSB.
В одном из самых главных боев вечера 23-летний олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов (13−0) выйдет на ринг против 20-летнего бронзового призера ОИ-2016 Хоаниса Архилагоса (11−4).
22-летний обладатель «бронзы» Олимпиады-2016 Муроджон Ахмадалиев (2−2) скрестит перчатки с 20-летним Хавьером Ибаньесом (4−0).
20-летний чемпион Азии Икболжон Холдаров (0−0) дебютирует в WSB против 21-летнего Энди Круса (8−1).
22-летний Исраил Мадримов (2−0), также выигравший «золото» первенства Азии в Ташкенте, сразится с действующим чемпионом мира и Олимпиады 24-летним Арленом Лопесом (15−4).
Санжар Турсунов (0−0) также впервые проведет поединок в формате пяти раундов против обладателя «бронзы» Олимпиады Эрисланди Савона (23−1).
Составы пар
Напомним, что восемь команд проведут два матча по пять поединков в борьбе за выход в полуфинал турнира. В четверг французский клуб France Fighting Roosters в Париже победил британскую команду British Lionhearts со счетом 3:2. С таким же результатом Astana Arlans из Казахстана превзошел Patriot Boxing Team из России.
В субботе также встретятся итальянский Italia Thunder и колумбийский Colombia Heroicos.
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