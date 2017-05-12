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Бобур Шодиев назначен президентом «Пахтакора»

Футбольный клуб «Пахтакор» объявил о кадровых перестановках в составе руководства.

Сегодня, 17:49   Спорт  

Хоким Ташкента Рахмонбек Усманов, занимавший пост президента футбольного клуба «Пахтакор», стал его почетным президентом. О кадровых перестановках в составе руководства сообщила пресс-служба команды.

Новым президентом «львов» назначен Бобур Шодиев, ранее бывший вице-президентом клуба. Умид Ахматжанов стал вице-президентом клуба, ранее он являлся генеральным директором команды. Дмитрий Адисман назначен новым гендиректором «Пахтакора».

«Мы планируем реконструкцию стадиона, предстоит работа по привлечению новых футболистов, селекционная работа. На эти должности назначаются люди, имеющие нужные знания и опыт», — сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь клуба Нодир Абдукадыров.

Текст: «Газета.uz»      0
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