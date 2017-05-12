Вера Брежнева выступит в ресторане Marmaris Gourmet

19 мая состоится грандиозное открытие летней террасы в ресторане Marmaris Gourmet. В честь этого события на сцене выступит очаровательная Вера Брежнева.

Великолепный сервис, изысканная кухня и, конечно же, атмосфера весенней свежести летней террасы, утопающей в зелени роскошного сада, сделают вечер незабываемым. Жизнерадостная и озаряющая все вокруг одним лишь своим появлением Вера Брежнева станет украшением этого события. На сцене летней террасы певица исполнит свои хиты.

Поддержит атмосферу праздника ведущий Дмитрий Филиппов.

Также в этот вечер гостей Marmaris Gourmet ждет зажигательное выступление диджее DJ Pacman, DJ Cuba и яркой отечественной музыкальной команды DI Live.



Забронировать столик можно уже сейчас, позвонив по одному из контактных телефонов: (+99897) 477−33−22, (+998−97) 477−33−88.

Адрес: ул. Фурката, д. 2.

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Сайт: uzmarmaris.com

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