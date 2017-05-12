Бесплатный сервис проверки штрафов за нарушения ПДД заработал на ЕПИГУ

Водители могут проверить наличие штрафов за нарушения правил дорожного движения бесплатно на ЕПИГУ.

В обновленной версии Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), доступной по адресу my2.gov.uz, запущен бесплатный сервис проверки штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом на брифинге в ГУВД Ташкента в четверг сообщил руководитель Центра развития системы «Электронное правительство» Шерзод Хабибуллаев.

Чтобы проверить наличие штрафов, нужно ввести данные автовладельца — государственный номер автотранспорта, номер и серию паспорта транспортного средства, а также номер страхового полиса.

Обновление данных по нарушениям ПДД происходит ежечасно, а при большой нагрузке — реже, но не менее чем раз в сутки, уточнил «Газете.uz» Шерзод Хабибуллаев.

Номер страхового полиса вносится добровольно. По словам руководителя центра, он необходим для базы данных с информацией о «законопослушных» водителях, которым в будущем могут предоставляться определенные льготы при получении страхового полиса.



В отличие от некоторых других сервисов на портале, для проверки штрафов за нарушение ПДД не требуется наличия электронной цифровой подписи.



В новой версии ЕПИГУ используется Единая система идентификации пользователей электронного правительства (id.gov.uz). Для регистрации в ней необходимо указание персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ), серии и номера паспорта.