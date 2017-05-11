ГУВД Ташкента запустило полноценный сайт

На сайте ГУВД столицы публикуются новости и другая информация, можно отправить обращение к руководству.

Главное управление внутренних дел Ташкента запустило по адресу guvd.uz полноценный сайт, действующий на двух языках.

«На сайте будут отражаться мероприятия, проводимые ГУВД Ташкента, туда также можно обратиться по всем интересующим вопросам», — сообщил на брифинге в четверг заместитель начальника ГУВД Дониёр Ташходжаев.

Сейчас на сайте опубликованы новости, доступна информация о руководстве управления и графике приема граждан, есть форма для обращений с возможностью проверки их статуса.

Разделы «Часто задаваемые вопросы», «Разыскиваемые лица», «Без вести пропавшие» находятся в разработке.

Сайт оптимизирован под мобильные устройства, с которых можно напрямую позвонить по телефонам 102 (для сообщений о происшествиях) и 1102 (телефон доверия МВД для жалоб на незаконные действия сотрудников).

Дониёр Ташходжаев подчеркнул, что деятельность органов внутренних дел «основывается на открытости и гласности», а происходящие в системе МВД изменения направлены на «укрепление веры и доверия жителей», а также «повышение ответственности сотрудников за выполнение ими служебных задач».