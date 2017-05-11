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Женский велотур пройдет в Ташкенте 13 мая

Велотур «Здоровая женщина — здоровое поколение», открытый для всех желающих, состоится в столице в субботу.

Сегодня, 13:37   Спорт  

13 мая в Ташкенте состоится женский велотур «Здоровая женщина — здоровое поколение». Он приурочен ко Всемирному дню семьи, сообщили «Газете.uz» в Федерации велоспорта Узбекистана.

Тур открыт для всех желающих (прийти нужно со своим велосипедом). Регистрация участниц состоится с 7:00 по 9:00. При себе нужно иметь копию паспорта. Каждой участнице будет выдан индивидуальный номер.

Место старта и регистрации — обратная сторона Банковско-финансовой академии на ул. Абдуллы Кадыри.

Велогонка стартует в 10:00 на перекрестке ул. Кадыри и Хамидуллы Арипова. Маршрут протяженностью 5 км будет пролегать до ул. Абдуллы Кадыри, 36 и обратно к стартовой точке.

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Соревнования будут проходить в трех возрастных категориях: 18−30 лет, 31−45 и от 45 лет. После церемонии награждения последует музыкальная программа с участием представителей эстрады Узбекистана, танцевальных групп и артистов.

Текст: «Газета.uz»      572
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