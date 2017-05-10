Из Ферганы в Шахимардан возобновлено движение автобусов

С конца апреля возобновлено движение автобусов между Ферганой и Шахимарданом, закрытое в 2013 году.

Город Фергану и поселок Шахимардан (Ферганский район), расположенный в одноименном эксклаве, вновь связало автобусное сообщение. Об этом сообщила пресс-служба Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта (УзААРТ).

Движение автобусов по маршруту «Фергана-Шахимардан», закрытое в августе 2013 года, возобновлено с 25 апреля по личной инициативе хокима Ферганской области при содействии областного отделения УзААРТ, отмечается в сообщении.

На маршруте действуют два автобуса Isuzu, обслуживаемые предприятием Farg‘ona Oltin Vodiy Navkari. По словам начальника эксплуатационного отдела предприятия, население Шахимардана очень довольно возобновлением движения. Благодаря этому улучшилась транспортная связь отдаленного района с другими районами области. Студентам теперь легче добираться до мест учебы, нуждающимся в лечении — до медицинских учреждений, другим жителям — навещать родственников и выполнять разные дела.

Количество автобусов на маршруте планируется удвоить.