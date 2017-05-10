Президент Узбекистана поздравил нового главу Республики Корея

Шавкат Мирзиёев поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на пост Президента Республики Корея.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на пост Президента Республики Корея, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

«За 25 лет дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Корея установились истинно дружеские связи, прочные отношения стратегического партнерства, конструктивный диалог по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня, а также в рамках международных организаций», — отмечается в послании.

Как подчеркивается, сторонами накоплен огромный положительный опыт инвестиционного сотрудничества с участием ведущих южнокорейских компаний в автомобилестроении, машиностроении, электроэнергетике, нефтегазовой, электротехнической, текстильной промышленности, информационных технологиях, телекоммуникациях и других отраслях.

Глава государства подчеркнул, что «Узбекистан, сохраняя преемственность и последовательность в своей внешней политике, и впредь будет следовать курсу, направленному на укрепление дружбы и конструктивного сотрудничества с Республикой Корея».

Президент Узбекистана пригласил Мун Чжэ Ина посетить страну с визитом в удобное время.