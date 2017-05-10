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Зейд Раад аль-Хусейн (в центре).

Фото: УзА

Шавкат Мирзиёев принял Верховного комиссара ООН по правам человека

На встрече Президента с Верховным комиссаром ООН отмечалось, что защита прав человека является приоритетом структурных реформ в Узбекистане.

Сегодня, 21:35   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 мая принял Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, сообщило УзА. Отметим, что это первый визит Верховного комиссара ООН по правам человека в республику.

Глава государства отметил важность развития и укрепления конструктивного и открытого диалога между Узбекистаном и ООН, институтами этой авторитетной универсальной международной организации, в том числе с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Было подчеркнуто, что всемерная защита прав человека является приоритетом проводимых глубоких структурных реформ в Узбекистане.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективным направлениям взаимодействия. Зейд Раад аль-Хусейн выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за теплый прием, уделяемое внимание и практические меры в вопросах защиты прав человека в Узбекистане. Он подтвердил готовность Управления Верховного комиссара ООН по правам человека к развитию долгосрочного и системного двустороннего сотрудничества.

В Узбекистане действуют парламентский Омбудсман и Национальный центр по правам человека, создан новый внесудебный механизм защиты прав предпринимателей — Бизнес-Омбудсман.

В недавно утвержденной Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017—2021 годах, ставшей «дорожной картой» реализации Целей устойчивого развития ООН, закреплена программа конкретных мер по совершенствованию построения демократического, правового государства и сильного гражданского общества.

Узбекистан присоединился более чем к 70 международным документам по правам человека, в том числе к 10 договорам ООН. Сегодня проводится системная работа по их имплементации в национальное законодательство и практику.

Текст: «Газета.uz»      1 198

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