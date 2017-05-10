РУ O`Z ЎЗ
10 мая, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Лицензирование в сфере телекоммуникаций будет упрощено

Список документов для получения телеком-лицензии сократят.

Сегодня, 16:30   Экономика  

Из документов, представляемых соискателями телекоммуникационных лицензий, исключат три позиции. Эта мера предусмотрена в постановлении правительства Узбекистана, проект которого опубликован на портале обсуждения нормативно-правовых актов.

Соискателям телеком-лицензий не придется представлять заключение органов пожарной безопасности и санитарного надзора о соответствии требованиям и нормам, а также копии дипломов о высшем образовании и трудовых книжек специалистов по проектированию и строительству сетей телекоммуникаций.

Кроме того, в документе предусмотрено, что с 1 июля интернет-клубы будут лицензироваться только через центры «одно окно» и Единый портал интерактивных государственных услуг, а с 1 января 2018 года лицензии интернет-клубов будут выдаваться в электронной форме.

Текст: «Газета.uz»      914
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 17:05

«Мы готовы поддержать реформы Узбекистана» — Зейд Раад аль-Хусейн

Сегодня, 14:54

Президент Узбекистана поздравил нового главу Республики Корея

Сегодня, 14:17

Президент США уволил директора ФБР

Сегодня, 13:47

Из Ферганы в Шахимардан возобновлено движение автобусов

Сегодня, 13:08

Фото: Выставка военной техники в НИИ имени Мирзаева

Сегодня, 10:13

Футбол: Узбекистанские клубы завершили выступление в Лиге чемпионов Азии

Сегодня, 10:01

Президент Узбекистана 11−13 мая посетит Китай

Сегодня, 06:41

Фото: 9 Мая. Салют в Ташкенте

Популярное

Зарплата хокимов будет зависеть от уровня занятости населения

«Сохрани жизнь — сбавь скорость». Водители могут присоединиться к глобальной акции

Фото: Памятник семье Шамахмудовых открыт на новом месте

Президент возложил венок к монументу «Скорбящая мать» (видео)