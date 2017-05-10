Лицензирование в сфере телекоммуникаций будет упрощено

Из документов, представляемых соискателями телекоммуникационных лицензий, исключат три позиции. Эта мера предусмотрена в постановлении правительства Узбекистана, проект которого опубликован на портале обсуждения нормативно-правовых актов.

Соискателям телеком-лицензий не придется представлять заключение органов пожарной безопасности и санитарного надзора о соответствии требованиям и нормам, а также копии дипломов о высшем образовании и трудовых книжек специалистов по проектированию и строительству сетей телекоммуникаций.

Кроме того, в документе предусмотрено, что с 1 июля интернет-клубы будут лицензироваться только через центры «одно окно» и Единый портал интерактивных государственных услуг, а с 1 января 2018 года лицензии интернет-клубов будут выдаваться в электронной форме.