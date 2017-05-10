Футбол: Узбекистанские клубы завершили выступление в Лиге чемпионов Азии

Футбольные клубы «Бунёдкор» и «Локомотив» не смогли квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов Азии.

Ташкентские футбольные клубы «Бунёдкор» и «Локомотив» не смогли пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии (ЛЧА), завершив групповой турнир поражениями.

В рамках шестого тура «ласточки» после своей первой победы в ЛЧА уступили на выезде «Аль-Айну» в ОАЭ со счетом 3:0. Таким образом, «Бунёдкор» в групповом этапе континентального турнира занял последнее место в «квартете», одержав одну победу и пять раз проиграв.

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В последнем матче «железнодорожники» потерпели поражение в гостях у «Аль-Ахли» из ОАЭ — 4:0. Коллектив Андрея Микляева также расположился на последней позиции в группе, выиграв одну встречу, дважды сыграв вничью и трижды уступив соперникам.

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