Президент Узбекистана 11−13 мая посетит Китай

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11−13 мая посетит с государственным визитом Китай, сообщило УзА.

В ходе планируемых встреч с Председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и другими руководителями страны будут обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, приоритетные направления укрепления и поступательного развития долгосрочного партнерства между Узбекистаном и КНР. Стороны также обменяются мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

Программой визита предусмотрена встреча Президента Узбекистана с представителями ведущих китайских компаний и фирм, на которой будут рассмотрены возможности совместной реализации в Узбекистане взаимовыгодных проектов с привлечением современных технологий.

По итогам переговоров на высшем уровне планируется подписание ряда межправительственных, межведомственных и других документов, направленных на углубление узбекско-китайских связей в различных сферах. Ожидается заключение деловыми кругами двух стран весомого пакета контрактов и соглашений торгово-экономического, инвестиционного и финансового характера.

14−15 мая Шавкат Мирзиёев примет участие в международном форуме «Один пояс, один путь» в Пекине.