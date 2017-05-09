В День памяти и почестей «Газета.uz» публикует фронтовые воспоминания участников войны 1941−1945 годов от первого лица. Ветераны, совсем юными оказавшиеся лицом к лицу со смертью, рассказывают о войне, рассуждают о жизни, человеке, семье, политике, патриотизме.

О войне — от первого лица

Часть 1. Самсон Уманский и Иван Гордеев



