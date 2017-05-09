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Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»

О войне — от первого лица

«Газета.uz» публикует фронтовые воспоминания участников войны 1941−1945 годов. Часть 1.

Сегодня, 09:38   Медиа   Интервью  

В День памяти и почестей «Газета.uz» публикует фронтовые воспоминания участников войны 1941−1945 годов от первого лица. Ветераны, совсем юными оказавшиеся лицом к лицу со смертью, рассказывают о войне, рассуждают о жизни, человеке, семье, политике, патриотизме.

О войне — от первого лица

Часть 1. Самсон Уманский и Иван Гордеев


Текст: «Газета.uz»      2 899

Комментарии

  • Руслан Бекиров 09 мая 2017 09:56

    Иван Васильевичь мой учитель по военной подготовке был! Долгих лет жизни и с Днем Победы Вас!

  • Мирзаев М. Э. 09 мая 2017 10:03

    Огромная благодарность и низкий поклон всем ветеранам за Победу! Светлая память тем, кто пал в боях за нашу Родину! Светлая память и тем ветеранам, кто уже, к сожалению, покинул наш мир.. Спасибо всем тем, кто в тяжелейших условиях ковал Победу в тылу! Спасибо всем нашим землякам, которые несмотря на все невзгоды, приняли в свои дома сотни тысяч эвакуированных людей! Сограждане, помните — это была и есть и будет наша общая ПОБЕДА!


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