Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»
В День памяти и почестей «Газета.uz» публикует фронтовые воспоминания участников войны 1941−1945 годов от первого лица. Ветераны, совсем юными оказавшиеся лицом к лицу со смертью, рассказывают о войне, рассуждают о жизни, человеке, семье, политике, патриотизме.
Часть 1. Самсон Уманский и Иван Гордеев
Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:11
Вчера, 10:36
Вчера, 10:05
Комментарии
Иван Васильевичь мой учитель по военной подготовке был! Долгих лет жизни и с Днем Победы Вас!
Огромная благодарность и низкий поклон всем ветеранам за Победу! Светлая память тем, кто пал в боях за нашу Родину! Светлая память и тем ветеранам, кто уже, к сожалению, покинул наш мир.. Спасибо всем тем, кто в тяжелейших условиях ковал Победу в тылу! Спасибо всем нашим землякам, которые несмотря на все невзгоды, приняли в свои дома сотни тысяч эвакуированных людей! Сограждане, помните — это была и есть и будет наша общая ПОБЕДА!