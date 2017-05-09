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Фото: UzReport TV

Президент возложил венок к монументу «Скорбящая мать» (видео)

Шавкат Мирзиёев возложил венок к подножию монумента «Скорбящая мать».

Сегодня, 11:16   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 мая, в День памяти и почестей, возложил венок к подножию монумента «Скорбящая мать» в Ташкенте. Церемония была показана по каналу UzReport TV.

После возложения венка глава государства поклонился монументу и обошел Площадь памяти. Затем венки были возложены представителями различных государственных органов.

Основное мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей, проходит с участием Президента на территории НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева (бывший НИИ имени Рихарда Шредера). Посмотреть его можно в прямом эфире телеканала «Узбекистан».

Видео


Текст: «Газета.uz»      5 112

Комментарии

  • Дмитрий Доронин 09 мая 2017 11:50

    Спасибо!!!

  • Алексей Данилов 09 мая 2017 11:56

    С праздником всех. С Днем Победы.


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