Президент возложил венок к монументу «Скорбящая мать» (видео)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 мая, в День памяти и почестей, возложил венок к подножию монумента «Скорбящая мать» в Ташкенте. Церемония была показана по каналу UzReport TV.

После возложения венка глава государства поклонился монументу и обошел Площадь памяти. Затем венки были возложены представителями различных государственных органов.

Основное мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей, проходит с участием Президента на территории НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева (бывший НИИ имени Рихарда Шредера). Посмотреть его можно в прямом эфире телеканала «Узбекистан».

Видео



