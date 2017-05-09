Президент возложил венок к монументу «Скорбящая мать» (видео)

Фото: UzReport TV
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 мая, в День памяти и почестей, возложил венок к подножию монумента «Скорбящая мать» в Ташкенте. Церемония была показана по каналу UzReport TV.
После возложения венка глава государства поклонился монументу и обошел Площадь памяти. Затем венки были возложены представителями различных государственных органов.
Основное мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей, проходит с участием Президента на территории НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева (бывший НИИ имени Рихарда Шредера). Посмотреть его можно в прямом эфире телеканала «Узбекистан».
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Комментарии
Спасибо!!!
С праздником всех. С Днем Победы.