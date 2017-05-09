Фото: Памятник семье Шамахмудовых открыт на новом месте

Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»
Памятник семье кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, принявшей в годы войны 15 детей, 9 мая был торжественно открыт в Парке дружбы (бывший парк Бабура) в Ташкенте. В церемонии приняли участие представители городской и районной администрации, национальных культурных центров, а также общественности.
Монумент, в 1982 году установленный на площади Дружбы народов, в 2008 году был перенесен на окраину города. 1 мая текущего года он был доставлен в Парк дружбы и установлен рядом с Колоколом мира.
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Троекратное ура!!!