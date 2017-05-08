Институт ирригации и мелиорации будет сотрудничать с вузами Таджикистана

Ташкентский институт ирригации и мелиорации укрепил сотрудничество с академическими сообществами стран Центральной Азии и Афганистана в рамках первого обменного тура.

Ташкентский институт ирригации и мелиорации (ТИИМ) подписал документы о сотрудничестве с Таджикским аграрным университетом имени Шириншох Шотемур и Таджикским научно-исследовательским институтом гидротехники и мелиорации (ТаджикНИИГиМ), сообщили «Газете.uz» в Региональном экологическом центре Центральной Азии (РЭЦЦА).

Соглашения были подписаны в рамках обменного тура, прошедшего 2−4 мая с участием экспертов водного хозяйства и научно-педагогического состава высших профильных учебных заведений Центральной Азии и Афганистана. Это первый обмен между академическими сообществами стран региона, в рамках которого приняли участие более 40 представителей из 6 государств.

«Это важные шаги в развитии водно-образовательной инициативы РЭЦЦА, — сказала директор представительства РЭЦЦА Шахноза Умарова. — В рамках проекта планируется обучить 48 магистрантов из стран Центральной Азии и Афганистана и осуществить порядка 60 научных исследований».



Участники тура посетили ТИИМ, гидротехнические сооружения в Юкоричирчикском районе Ташкентской области, фермерские хозяйства и интенсивные сады с водосберегающими системами орошения. Достигнута договоренность о создании единой системы подготовки кадров для интегрированного управления водными ресурсами, организации научных стажировок и общей системы научных руководителей для магистрантов.

Мероприятия были организованы в рамках проекта Регионального экологического центра Центральной Азии «Вода, образование и сотрудничество в ЦА», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID).