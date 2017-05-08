Скорость — центральный элемент проблемы дорожного травматизма. Несмотря на это, Узбекистан остается страной с самой высокой разрешенной скоростью в городах.

Повышенная или неприемлемая скорость является причиной каждого третьего дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в мире. Новый доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регулирование скорости» отмечает, что благодаря мерам, направленным на снижение скорости, можно предотвратить смертельные случаи и травмы в результате ДТП, укрепить здоровье населения и сделать города более удобными для проживания.

Ежегодно на дорогах во всем мире гибнут около 1,25 миллиона человек. Согласно исследованиям, установленные ограничения скорости нарушают до половины водителей. Чаще всего ДТП, вызванные превышением скорости, совершают водители мужского пола, молодого возраста и те, кто находится под воздействием алкоголя. ДТП остаются основной причиной смерти среди молодежи в возрасте 15−29 лет.

Несмотря на эти факты, только 47 стран применяют надлежащую практику в отношении одной из основных мер по регулированию скорости, а именно — предусматривают ограничение скорости движения в городе до 50 км/ч или ниже, а также позволяют местным органам власти дополнительно снижать эти ограничения на дорогах возле школ, домов и предприятий.

Пешеходный переход перед школой №64 в центре Ташкента.

Регулирование скорости включает в себя ряд комплексных мер, которые в совокупности побуждают участников дорожного движения придерживаться безопасной скорости и тем самым ведут к сокращению числа ДТП и снижению тяжелого травматизма и смертности в результате ДТП. Это:

строительство или изменение дорог с целью включения в них функций, которые обеспечивают спокойное движение, такое как перекрестки с круговым движением и замедлители скорости (искусственные возвышения);

установление ограничений скорости, соответствующих функциям каждой дороги;

обеспечение соблюдения ограничений скорости с помощью ручного и автоматизированного контроля;

внедрение бортовых технологий в новых автомобилях, таких как интеллектуальный помощник регулирования скорости и автономное экстренное торможение;

повышение информирования населения об опасностях скорости.

Источник: доклад ВОЗ «Регулирование скорости».

Узбекистан в список упомянутых выше 47 стран не входит. Разрешенная скорость в населенных пунктах в стране составляет 70 км/ч, даже при наличии нерегулируемых пешеходных переходов. Ограничение в 30 км/ч в жилых зонах в большинстве случаев не соблюдается из-за отсутствия соответствующих знаков и механизмов контроля. Ограничение скорости возле школ и детсадов установлены не повсеместно. Цельной и продуманной системы тротуаров нет даже в столице. Тенденцией последних лет является не достижение спокойного трафика, а создание широких бессветофорных трасс.

Ул. Паркентская в Ташкенте с восемью полосами движения в одну сторону.

8−4 мая проводится четвертая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. Ее девиз в этом году: «Сохрани жизнь — #сбавь скорость». Предыдущие недели были посвящены безопасности молодежи, спасению жизней пешеходов и спасению жизней детей.

Водители могут принять участие в акции, разместив на своих автомобилях символическую наклейку в поддержку Глобальной недели «Сохрани жизнь — #сбавь скорость». Бесплатные наклейки распространяются через Facebook-группу «Водители Ташкента», получить их 10−12 мая также можно будет в представительстве ВОЗ (предварительно позвонив: 2815173/74). Желающие также могут распечатать изображение наклейки с нашего сайта в знак присоединения к призыву улучшить регулирование скорости в Узбекистане (нажмите на изображение для увеличения).