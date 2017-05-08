Шавкат Мирзиёев поздравил Эммануэля Макрона с победой

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Эммануэля Макрона с убедительной победой на прошедших выборах и избранием Президентом Франции.

В послании глава государства выразил уверенность, что деятельность Эммануэля Макрона «на этом высоком и ответственном посту будет направлена на дальнейшее развитие традиционно дружественного и плодотворного узбекско-французского партнерства на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия».

Шавкат Мирзиёев пожелал избранному Президенту крепкого здоровья и всяческих успехов, а дружественному народу Франции — благополучия и процветания, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.