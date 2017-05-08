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Шавкат Мирзиёев поздравил Эммануэля Макрона с победой

Президент Узбекистана поздравил Эммануэля Макрона с избранием Президентом Франции.

Сегодня, 14:55   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Эммануэля Макрона с убедительной победой на прошедших выборах и избранием Президентом Франции.

В послании глава государства выразил уверенность, что деятельность Эммануэля Макрона «на этом высоком и ответственном посту будет направлена на дальнейшее развитие традиционно дружественного и плодотворного узбекско-французского партнерства на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия».

Шавкат Мирзиёев пожелал избранному Президенту крепкого здоровья и всяческих успехов, а дружественному народу Франции — благополучия и процветания, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Текст: «Газета.uz»      1 391

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