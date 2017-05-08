Узбекистанские врачи помогли немецкому политику

Маттиас Рёсслер.
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Врачи Узбекистана помогли председателю парламента Федеральной земли Саксония (ФРГ) Маттиасу Рёсслеру, посетившему в марте страну для обсуждения вопросов сотрудничества. Как пишет «Народное слово», политик направил благодарственное письмо в адрес Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Маттиас Рёсслер находился в Шахрисабзе для участия в праздновании Навруза, когда почувствовал серьезное недомогание. Медицинский персонал Кашкадарьинской области оказал ему своевременную помощь.
Как пишет Маттиас Рёсслер, «на всем протяжении моего следования из Шахрисабза до Самарканда и через Самарканд в Ташкент я был окружен сердечным вниманием и заботой».
Заключительный этап лечения проходил в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в столице и также был отмечен «не только высоким качеством лечения, но и душевным участием и поддержкой всего медицинского персонала».
Маттиас Рёсслер выразил благодарность за содействие сотрудникам аппарата Президента, Министерству здравоохранения, руководству Национальной ассоциации электронных СМИ, хокимиятам Кашкадарьинской и Самаркандской областей и Центру экстренной медицинской помощи. «Их помощь и участие в этой сложной для меня ситуации преисполняют меня особой признательностью к вашей стране», — отметил он.
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06 мая 17:35