Четверо боксеров Узбекистана стали чемпионами Азии (+видео)

Сборная Узбекистана по боксу завоевала четыре золотые медали Континентального чемпионата Азии, проходящего с 30 апреля по 7 мая в Ташкенте. В последний день турнира состоятся еще пять финальных поединков с участием узбекских боксеров.

Обладатель «бронзы» Олимпийских игр-2016 Муроджон Ахмадалиев (до 56 кг) встретился с двукратным серебряным призером Азиатских игр китайцем Чжан Цзя Вэем. Если в предыдущих этапах уроженец Чуста одерживал досрочные победы, то в финале ему пришлось приложить больше усилий, чтобы превзойти соперника. Ахмадалиев и Цзя Вэй встречались в 2013 году, тогда китайский спортсмен был сильнее, но на сей раз узбекистанец взял реванш и впервые в карьере стал чемпионом Азии. (Видео боя)

Бронзовый призер чемпионата мира Эльнур Абдураимов (до 60 кг) вышел на ринг против Тапа Шивы из Индии. Поединок продлился менее трех минут, поскольку в конце первого раунда боксеры столкнулись головами и получили травмы. Четверо из пяти судей отдали победу представителю Узбекистана. (Видео боя)

Чемпион Узбекистана и непобежденный боксер Мировой серии бокса WSB Исраил Мадримов (до 75 кг) в финале встретился против Ли Дун Юна из Южной Кореи. Узбекистанец начал встречу максимально активно, но в первом же раунде у него открылось рассечение, полученное в сложнейшем полуфинальном бою. Поединок был также остановлен и по решению судей победу одержал Мадримов. (Видео боя)

Обладатель серебряных медалей ОИ-2016 и чемпионата мира Бектемир Меликузиев дрался против Ерика Альжанова из Казахстана. В первых минутах соперник выглядел чуть свежее Меликузиева, однако узбекистанец смог перехватить инициативу и не отдавал её до конца поединка. По итогам трех раундов уроженец Ферганы отстоял титул чемпиона Азии. (Видео боя)

Финальные пары седьмого соревновательного дня:

49 кг: Хасанбой Дусматов — Ган-Эрдене Ганхуяг (Монголия);

52 кг: Джасурбек Латыпов — Ким Ин Кю (Южная Корея);

64 кг: Икбол Холдаров — Чинзориг Баатарсук (Монголия);

69 кг: Шахрам Гиясов — Абылайхан Жусупов (Казахстан);

+91 кг: Бахобир Джалолов — Камшыбек Кункабаев (Казахстан).

Первые бои в весовой категории до 49, 52, 64 кг, включая утешительных поединков, стартуют в 14:00, остальные — в 18:00.