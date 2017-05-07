Бокс: Узбекистан установил новый рекорд чемпионата Азии (+видео)

Узбекистан завоевал девять золотых медалей Континентального чемпионата Азии по боксу, установив новый рекорд в истории этого турнира. Соревнования прошли с 30 апреля по 7 мая в Ташкенте.

Олимпийский чемпион 2016 года Хасанбой Дусматов вышел на ринг против Ган-Эрдене Ганхуяга из Монголии. Андижанский боксер был намного быстрее своего оппонента, который не успевал уклоняться от взрывных атак узбекистанца. Обладатель Кубка Вэла Баркера уверенно превзошел соперника и защитил титул чемпиона Азии. Хасанбой Дусматов также был признан лучшим боксером турнира. (Видео боя)

Серебряный призер чемпионата мира Джасурбек Латипов встретился с Ким Ин Кью из Южной Кореи. Представитель Узбекистана показал свое лучшее выступление в рамках турнира и заслуженно праздновал победу. (Видео боя)





Обладатель «бронзы» юношеского чемпионата мира Икбол Холдаров (до 64 кг) занял место Фазлиддина Гаибназаров в составе сборной Узбекистана, который перешел в профессиональный бокс. В финале ему противостоял Чинзориг Баатарсуха из Монголии, посеяный под первым номером в соревнованиях. В первом раунде лучше выглядел оппонент, однако Холдаров изменил свою тактику, действовал более аккуратно и точно, что помогло в итоге ему стать чемпионом Азии. (Видео боя)

Вице-чемпион Олимпийских игр Шахрам Гиясов (до 69 кг) скрестил перчатки с победителем молодежных Олимпийских игр в Нанкине-2014 Аблайханом Жусуповым. Уроженец Бухары отправил казахстанца в нокдаун в первой трехминутке, но тот сумел продолжить бой. Узбекистанец в привычной манере устроил шоу для болельщиков: боксировал с опушенными руками и буквально танцевал на ринге. По итогам трех захватывающих раундов победу единогласным решением судей одержал Шахрам Гиясов. (Видео боя)

В супертяжелом весе (+91 кг) состоялось еще одно противостояние между сборными Узбекистана и Казахстана — Баходир Джалолов дрался против Камшыбека Кункабаева. Хозяин ринга, дважды проигравший своему сопернику за последние два года, на сей раз действовал по другой тактике. Джалолов больше двигался, успешно контратаковал и смог взять реванш, тем самым завоевав золотую медаль ЧА. (Видео боя)

Узбекистан занял первое место в общем зачете с 9 высшими наградами, Казахстан идет на втором месте с 1 золотой, 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями, замыкает тройку лучших Индия с 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

Стоит отметить, что в рамках турнира также разыгрывались 60 лицензий — по 6 лицензий в каждой весовой категории — на участие в чемпионате мира, который пройдет в немецком Гамбурге с 23 августа по 4 сентября. Национальная команда в полном составе получила право выступить на первенстве мира.