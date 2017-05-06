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Фото: un.org

Использование подземных вод возьмут под контроль

В Узбекистане улучшат инфраструктуру использования подземных вод.

Сегодня, 11:54   Общество  

4 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об упорядочении контроля и учета использования запасов подземных вод на 2017−2021 годы.

В документе отмечается, что интенсивное развитие промышленности и сельского хозяйства за последние 40−50 лет оказало негативное воздействие на состояние пресных подземных вод. Это привело к сокращению их запасов на 35% и истощению отдельных месторождений вследствие несанкционированного строительства водозаборных сооружений и бесконтрольного отбора воды.

В отдельных территориях страны наблюдается подтопление некоторых городов и других населенных пунктов из-за неудовлетворительного состояния отводящей сети поверхностных вод и дренажных систем, интенсивного подъема уровня подземных вод, а также отсутствия планомерного гидрогеологического мониторинга.

Действующая система мониторинга подземных вод, состоящая из 1465 наблюдательных пунктов, не позволяет своевременно и полноценно оценить роль негативных факторов, влияющих на загрязнение водоносных горизонтов, истощение запасов подземных вод и подтопление территорий населенных пунктов.

Инвентаризация более 10 тысяч скважин, проведенная Государственным комитетом Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам, установила наличие реальной угрозы безвозвратной потери более половины имеющихся ресурсов пресных подземных вод в ближайшие десятилетия при существующих темпах загрязнения водоносных горизонтов.

Несовершенство законодательной базы обусловило бесконтрольный отбор подземных вод из 6679 скважин и продолжение загрязнения и истощения их запасов, а отсутствие контроля и учета использования способствовало отбору 59% подземных вод из не утвержденных запасов.

Согласно постановлению, с 1 июля скважины, пробуренные без разрешения, но с учетом технических требований, подлежат оформлению для дальнейшего пользования. Скважины, пробуренные без разрешения и в нарушение технических требований, подлежат ликвидации, а водопользователи будут подключены к альтернативным источникам воды.

Утверждена Программа мер по упорядочению контроля и учета рационального использования запасов подземных вод на 2017−2021 годы, включающая целевые параметры прироста запасов пресных подземных вод.

В соответствии с ней будет расширена сеть наблюдательных пунктов мониторинга подземных вод, построены и обустроены в 2018—2019 годах производственные базы территориальных гидрогеологических станций Госкомгеологии. Также запланировано строительство и капитальный ремонт дренажных и наблюдательных скважин и коллекторов в городах и районных центрах в 2018—2020 годы.

До конца 2021 года будет создана сеть наблюдательных пунктов мониторинга подземных вод с установлением в них 500 единиц автоматизированных систем ведения наблюдений и подготовкой информационно-аналитической базы данных по всем водоносным горизонтам.

На базе Института гидрогеологии и инженерной геологии будет восстановлена научно-исследовательская лаборатория «Мелиоративная гидрогеология».

Текст: «Газета.uz»      1 558
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