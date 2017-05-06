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Минздрав Узбекистана.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Президент подписал постановление о реформировании медицинского образования

Шавкат Мирзиёев подписал постановление о реформировании системы медицинского образования.

Сегодня, 18:53   Политика  

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему реформированию системы медицинского образования в Республике Узбекистан», сообщила пресс-служба главы государства.

Документ направлен на повышение качества медицинского образования, поэтапное формирование системы высшего и среднего специального, профессионального медицинского образования на уровне лучшей международной практики, а также повышение уровня медицинской помощи.

Постановлением предусмотрено расширение подготовки медицинских кадров высшей квалификации по узким специальностям в системе магистратуры — 2−3 года обучения, повышение квалификации и переподготовки по специальностям клинической ординатуры — 2 года обучения.

Запланировано увеличение удельного веса учебных часов по доклиническому и клиническому блокам обучения в бакалавриате до 85%, в том числе для клинической учебной практики, за счет сокращения учебных часов по гуманитарному и социально-экономическому блокам до 7% от общего объема учебного времени.

Определены направления, начиная с 2017/2018 учебного года, среднего специального, профессионального медицинского образования: «сестринское дело», «стоматологическое дело», «медицинская профилактика», «лабораторная диагностика» и «фармация».

Установлено, что для студентов 2−5 курсов, обучающихся по направлениям бакалавриата «лечебное дело», «профессиональное образование» (лечебное дело), «военно-медицинское дело» (лечебное дело) и «педиатрическое дело», обучение будет проводиться по адаптированным учебным планам высшего медицинского образования, обеспечивающим получение базового высшего медицинского образования по окончании шестилетнего обучения.

Предусмотрен пересмотр государственных образовательных стандартов среднего специального, профессионального и высшего медицинского образования, а также учебных планов и программ среднего специального, профессионального и высшего медицинского образования.

С 2017/2018 учебного года должны быть введены обновленные учебные планы базового высшего медицинского образования для абитуриентов, принимаемых в медицинские вузы.

Уполномоченным органом в области медицинского образования определено Министерство здравоохранения. На него возложены дополнительно следующие задачи:

  • совершенствование нормативно-правовой базы в сфере подготовки медицинских кадров с осуществлением методического руководства медицинскими образовательными учреждениями, а также системой послевузовского образования, повышения квалификации и переподготовки специалистов для системы здравоохранения;
  • разработка и обеспечение исполнения государственных образовательных стандартов и требований для высшего и среднего специального, профессионального медицинского образования, повышения квалификации;
  • переподготовка специалистов здравоохранения, а также подготовка научно-педагогических медицинских кадров высшей квалификации;
  • реализация комплекса мер, направленных на улучшение уровня теоретической и практической подготовки учащихся и студентов медицинских образовательных учреждений за счет расширения учебных занятий по профильным и специализированным предметам, клинической учебной практики в период учебы;
  • широкое привлечение профессорско-преподавательского состава, студентов бакалавриата и магистратуры, клинических ординаторов к проведению научно-исследовательских работ по современным направлениям развития медицины.
Текст: «Газета.uz»      2 971
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