Интервью. Музраф Икрамов: «Нормативно-правовые акты должны соответствовать сегодняшним реалиям»

Министр юстиции Республики Узбекистан Музраф Икрамов в интервью «Газете.uz» рассказал, над чем необходимо работать, чтобы законы и другие нормативные акты эффективно служили интересам населения.



Музраф Икрамов является министром юстиции Республики Узбекистан с февраля 2015 года. Карьеру начал в 1995 году с должности старшего консультанта управления Министерства юстиции по подготовке и проведению правовой экспертизы проектов законодательных и нормативно-правовых актов. В разные годы занимал руководящие должности в различных управлениях министерства, управлении правовой экспертизы и международных договоров Кабинета Министров, служил заведующим секцией по координации деятельности структур Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса службы сотрудничества с Олий Мажлисом, политическими и общественными организациями Аппарата Президента. В 2013—2015 годы работал первым заместителем министра юстиции. Удостоен звания «Заслуженный юрист Республики Узбекистан».

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Текстовая версия интервью

— Не могли бы Вы рассказать о задачах и функциях Министерства юстиции?

— В начале беседы я хотел бы отметить, что в январе этого года Министерству юстиции исполнилось 25 лет. Указом Президента Республики Узбекистан от 8 января 1992 года Министерство юстиции Узбекской ССР было преобразовано в Министерство юстиции Республики Узбекистан. На нас возложены многие задачи и функции, они отражены в постановлении Президента от августа 2011 года, определившем основные направления деятельности. Главная задача министерства — проведение единой государственной политики в области правотворческой деятельности и правоприменительной практики. Это означает, что все проекты нормативно-правовых актов, которые будут вноситься в правительство, или в Законодательную палату, или Президенту на подпись, подлежат правовой экспертизе в министерстве. В этом отношении координируется деятельность всех государственных органов в законотворческом процессе. Еще одно: при проведении правовой экспертизы министерство осуществляет их антикоррупционную экспертизу. Другие направления деятельности — обеспечение прав и свобод человека в деятельности органов госуправления, правоохранительных и контролирующих органов. Этот год объявлен Президентом Шавкатом Мирзиёевым Годом диалога с народом и интересов человека. Это одна из первостепенных задач на сегодня в области защиты прав и свобод человека.

— Как осуществляется защита прав населения?

— Для Министерства юстиции в законодательном порядке определены все рычаги по действенной защите прав и свобод человека. Это осуществляется как посредством обращения в соответствующие государственные органы и внесения соответствующих представлений, так и обращением за защитой прав в суды.

— Много ли обращений?

— Из года в год их число растет и тем более в Год диалога с населением и интересов человека, когда население идет на прямой диалог со всеми государственными органами, в том числе с Министерством юстиции. Защита прав, непосредственно выслушивание проблем, волнующих население, — это сегодня первостепенная задача ведомства.

— Вы отметили, что количество обращений граждан увеличилось. Говорит ли это о том, что возросла правовая культура в обществе?

— Это хороший вопрос. Одной из основных задач министерства является проведение единой государственной политики в области правового просвещения и правосознания граждан. Чем больше мы будем знакомить население с сутью законов и других нормативно-правовых актов, тем более грамотными будут жители страны в защите своих прав и свобод.

— В Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана одно из приоритетных направлений отведено вашему ведомству. Какие задачи стоят перед министерством в рамках этого документа?

— Как юрист и гражданин могу сказать, что Стратегия действий — это новая история страны, новая эпоха в развитии Узбекистана. Это определенность, прозрачность, открытость нашего общества — в том числе и для иностранных инвесторов, государств. В Стратегии действий на ближайшие пять лет показано направление, в котором идут реформы, и это означает стабильность. В текущем году реализация Стратегии предусмотрена в 125 нормативных актах. В этом отношении, как я уже упоминал, главная задача министерства — координация всех государственных органов, негосударственных некоммерческих организаций и других участников в своевременной и качественной подготовке и принятии нормативно-правовых актов. Непосредственно на министерство возложен мониторинг за ходом разработки и принятия законодательства.

— Какие положительные тенденции в развитии национального законодательства Вы отмечаете? Можно ли ожидать вскорости отход от отсылочных норм в правовых актах и принятия законов прямого действия?

— В качестве примера скажу, что в октябре Президентом Республики были приняты два указа: №4848 («О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата» — ред.) и №4850 («О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан» — ред.). Первый регулирует вопросы дальнейшей либерализации предпринимательской деятельности, второй — в области судебно-правовой реформы. Если вы обратите внимание, мы не стоим на месте. Каждый нормативно-правовой акт, который принимается, регулирует определенные правоотношения и направлен на дальнейшее совершенствование конкретных отраслей — экономики, социальной сферы. Недавние решения Президента, отраженные в нормативно-правовых актах, — это строительство дорог, медицина, экономика, возведение типовых жилых домов, — имеют целью благо нашей страны и человека.

Вы задали очень хороший вопрос об отсылочных нормах, который непосредственно касается Министерства юстиции. Мы должны принять во внимание, что на сегодняшний день существует проблема принятия законов и других нормативных актов с отсылочными нормами. Но мы стараемся ее поэтапно устранять.

Например, было принято постановление Президента Республики Узбекистан №2003 по реализации отсылочных норм законов («Об утверждении планов разработки нормативно-правовых и иных актов, направленных на реализацию отсылочных норм законов» — ред.). В рамках исполнения этого постановления было принято 90 нормативно-правовых актов, которые в какой-то мере определяли механизм исполнения отсылочных норм законов. В этом отношении я хотел бы отметить, что должен происходить постепенный отказ от отсылочных норм. На первом этапе мы должны отказаться от ведомственного нормотворчества и принимать нормативно-правовые акты, по возможности, на уровне Кабинета Министров и затем на уровне Президента.

В части законов прямого действия — надо сказать, что на сегодняшний день это очень трудно. Республике всего 25 лет, и если на этом этапе все документы будут приниматься на уровне законов — это очень долгий процесс. Есть свои этапы: субъект законодательной инициативы выходит на парламент, он, в свою очередь, обсуждает этот законопроект в соответствующих чтениях: после того, как 150 депутатов посмотрят, утвердят, этот законопроект вносится в Сенат. После того, как 100 сенаторов рассмотрят, третий этап — на подпись Президенту. На сегодняшний день не нужно спешить в этом отношении. Есть определенные сферы деятельности, которые мы должны реформировать быстрее. На примере многих решений Президента и правительства можно показать, что если бы правоотношения здесь, как хотелось бы, регулировались бы посредством законов, то приостановились бы многие реформы. Это мое мнение и как юриста, и как министра — чтобы ускорить процесс дальнейшей либерализации экономики и всей жизни общества, сегодня мы можем и должны принимать нормативно-правовые акты в форме указов, постановлений Президента и Кабинета Министров.

— Вы являетесь членом Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции, которая была создана в феврале. Как должен действовать гражданин, столкнувшись с чиновником, требующим взятку?

— Во-первых, хотел бы отметить, что Республика Узбекистан присоединилась к международной конвенции по борьбе с коррупцией, недавно принят закон «О противодействии коррупции», а также отдельная программа по борьбе с коррупцией (Государственная программа по противодействию коррупции на 2017−2018 годы — ред.). По инициативе и в соответствии с решением Президента была создана Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции, я являюсь заместителем председателя данной комиссии, возглавляет ее генеральный прокурор. В отношении того, что нужно сделать, столкнувшись с фактом коррупции: каждый законопослушный гражданин должен обратиться в правоохранительные органы, и каждый случай должен караться в соответствии с законом.

— Как формируется доверие к правовой системе в обществе? Каков уровень доверия к законам у нас в стране?

— Какой бы это ни был нормативно-правовой акт — будь то закон, или указ, или постановление, или ведомственный нормативно-правовой документ — и как бы ни был он суров, он должен исполняться. Касаясь исполнения, скажу: не секрет, что многие нормативные акты не имеют достаточного механизма их реализации, и потому они не работают на местах. Поэтапно, на уровне разработки проходит обсуждение нормативно-правовых актов — на вебсайтах, через портал gov.uz, я сам принимал участие в этом. На примере Стратегии действий могу сказать — руководителем нашей страны было поручено провести общественное обсуждение проекта этого документа.

— То есть доверие населения формируется посредством открытого обсуждения законопроектов, проблем?

— В том числе. Уровень доверия к нормативно-правовым актам зависит и от их качества. Любой нормативно-правовой акт, будь то закон или другое решение, должен соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Мы немного не поспеваем за этим: порой практика и нормативное регулирование определенных правоотношений, к сожалению, не соответствуют друг другу, — и мы должны этот разрыв устранить.

— Центры «одного окна» по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства из структуры хокимиятов переданы в ведение Министерства юстиции. Как это будет способствовать развитию предпринимательства?

— Центры «единого окна», ранее находившиеся в ведении районных и городских хокимиятов, с этого года перешли под шефство Министерства юстиции. Ранее у них не было центрального органа: 193 центра «одного окна» были разрознены, отсутствовала единая правоприменительная практика и координация. Они были переданы в ведение нашего ведомства решением Президента. На Министерство юстиции возложено обеспечение реализации защиты прав предпринимателей, и деятельность центров «единого окна» связана с оказанием государственных услуг субъектам предпринимательства, например, регистрацией и выдачей разрешительных процедур. После их перехода в ведение министерства мы должны осуществлять действенную координацию их деятельности и всемерно помогать.

— Можно ли ожидать в скором будущем создание подобных центров в системе нотариата, адвокатуры, органов ЗАГС и других структур по правовому обслуживанию граждан и юридических лиц?

— В перспективе это должно быть. Как показывает международный опыт, через центры «одного окна» мы можем оказывать государственные услуги гражданам и юридическим лицам, которые не являются субъектами предпринимательства. В этом отношении ведется работа, недавно принято решение правительства (постановление Кабинета Министров «О совершенствовании порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество» — ред.), согласно которому отдельные действия по купле-продаже недвижимости будут переведены в режим онлайн. Подразумевается, что при подготовке документов для заключения договора купли-продажи недвижимости обращающееся лицо может, не приходя в нотариальную контору, подать заявку через интернет. В свою очередь, нотариальные конторы будут получать сами нужные документы — например, справки об отсутствии задолженности по квартплате, коммунальным услугам, налогам — автоматом, через интернет.

— Что Вас мотивирует больше всего, чем Вы гордитесь?

— Я горжусь тем, что могу что-то сделать для государства. Как уже говорил, в Узбекистане началась новая эпоха, новое развитие, и каждый гражданин, в том числе и я, не должны оставаться в стороне. Мы должны в полную силу быть причастными к этому процессу.

— В таком случае, какова роль населения в совершенствовании законодательной системы?

— Когда принятые нормативно-правовые акты спускаются вниз, в самые отдаленные районы и кишлаки, все граждане, будь то чиновники или субъекты предпринимательства, — работают с этим актами и знают, насколько эффективно они действуют или не действуют вообще. Исходя из этого, юристам да и другим государственным органам нужно работать с населением, во всех регионах, чтобы на месте узнать о проблемах. На основании их изучения необходимо готовить соответствующие проекты по внесению в законодательство в целях дальнейшего совершенствования его реализации.

— Вы опытный правовед и, прочитав законопроект один раз, можете сказать, будет он эффективен или нет. Что важнее всего в законе и что гарантирует его эффективность?

— Важнее всего, чтобы закон эффективно работал. При принятии нормативного акта мы должны иметь в виду, что он должен служить народу.

— Что для Вас неприемлемо в работе и что, наоборот, поощряете в деятельности подчиненных?

— Я очень требователен к дисциплине. Для меня неприемлемо равнодушие к работе, стране, разрабатываемым нормативным документам. Не люблю, когда человек находится «на иждивении», ждет чего-то — сейчас не такое время, чтобы ждать. Каждый гражданин должен внести свой вклад в дальнейшее процветание нашей страны.

— И это может стать Вашим напутственным словом для молодых специалистов. Как обстоит дело с подготовкой кадров? Как ведется подбор сотрудников в министерстве?

— Нет определенной системы, к каждому сотруднику отношусь индивидуально. Порой я сам провожу собеседование с кандидатами. Мой трудовой стаж составляет 22 года, без учета 5 лет учебы в юридическом институте. Многое можно узнать по лицу, увидеть целеустремленность, на что способен специалист. Практика приходит со временем, особенно для юриста.

— Про Министерство юстиции говорят, что это кузница кадров.

— Это заслуга всего коллектива министерства. Правильно говорят: один в поле не воин. Это заслуга каждого, начиная от начальника отдела, управления до заместителей министра. За короткий промежуток времени мы вышли на уровень, когда многие госорганы желали бы принять в свой коллектив специалистов из Министерства юстиции.

— В современном мире у молодого поколения много возможностей, но не всегда достаточно мотивации. Что вдохновляющего Вы могли бы сказать молодежи?

— Не надо останавливаться на достигнутом, надо работать каждый день и приносить пользу обществу и государству. На вопрос, какое мое заветное желание, я отвечаю: если в Узбекистане будут мир и спокойствие, мы сможем всего достичь и все наши желания исполнятся.

Беседовала Нозима Давлетова.



Интервью подготовлено при поддержке Центра «Стратегия развития».

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