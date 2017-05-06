Президент осмотрел локальные котельные в Ташкенте

Шавкат Мирзиёев осмотрел локальные котельные, установленные в двух домах на ул. Айбека.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 мая осмотрел энергосберегающие локальные котельные, установленные в многоэтажных домах на улице Айбека в центре Ташкента. Об этом сообщило УзА.

Согласно Программе развития системы теплоснабжения на 2018−2022 годы, утвержденной главой государства постановлением от 20 апреля, в текущем году в столице будут возведены 211 локальных котельных. 134 из них будут расположены в кровельной части многоэтажных домов, 77 — на территории массивов. На эти цели будет выделено 170 млрд сумов банковских кредитов.

Котельные, задействованные в тестовом режиме в домах №40 и №42 по улице Айбека, оснащены гелиоводонагревателями. Они построены на верхнем техническом этаже дома, на крыше установлены солнечные коллекторы. Одна котельная будет вырабатывать 146 кВт теплоэнергии. Проект стоимостью 460 млн сумов профинансирован предприятием «Тошиссиккуввати» («Таштеплоэнерго»).

«Сегодня сама жизнь требует перехода к выработке теплоэнергии на основе солнечной энергии, — сказал Президент. — Мы разработаем отдельную систему на три года для Ташкента. Она послужит бесперебойному обеспечению горячей водой и теплоэнергией жилых домов и социальных объектов, экономии энергоресурсов и росту благосостояния населения».

Шавкат Мирзиёев также ознакомился с образцами продукции отечественных предприятий по производству гелиоустановок.