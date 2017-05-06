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6 мая, Суббота Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

«Тошкент когози».

Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

Президент посетил «Тошкент когози», где появится технопарк

В Яшнабадском районе Ташкента появятся новые производства, объекты досуга, рынок и выставочный центр.

Сегодня, 17:48   Экономика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по столице в субботу посетил ООО «Тошкент когози» в Яшнабадском районе, сообщило УзА.

Общая площадь, занимаемая «Тошкент когози», составляет более 12 га, здания и сооружения занимают 4,5 га. Здесь имеются нужная инфраструктура и возможности для организации производственных мощностей.

Глава государства отметил необходимость эффективного использования имеющихся здесь возможностей, предоставления заводских сооружений в аренду предпринимателям с дальнейшей организацией выпуска экспортоориентированной продукции.

Здесь же состоялась презентация социально-экономических проектов, которые будут реализованы в Яшнабадском районе. В частности, намечено организовать производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения, спецодежды, масложировой продукции, кормов, травертиновых и мраморных плит, металлической изгороди, построить современные объекты досуга, рынок и выставочный центр.

Текст: «Газета.uz»      6
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